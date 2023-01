Brutális gépekkel kezdi az évet az Asus

Las Vegasban január 3-án kezdetét vette a 2023-as CES kütyüexpó, és az Asus igen komoly Republic of Gamers felhozatallal készült a világ legnagyobb tech seregszemléjére.

Január elején menetrendszerűen kezdetét vette Las Vegasban a CES, a világ legnagyobb kütyüexpója, ahol a világ legtöbb gyártója tiszteletét teszi, hogy bemutassa a 2023-as újdonságait. A tajvani Asus idén legalább két nagyobb leleplezéssel készült: január 3-ra időzítették a Republic of Gamers almárka alá tartozó termékeik bemutatóját, míg január 4-én a TUF széria újdonságairól, illetve az üzleti és tartalomgyártóknak szánt modellekről hullik le a lepel.

Bejelentésekben a ROG vonalon nem volt hiány, hiszen a gyártó bemutatta az új ROG Strix Scar szériát (amiből már van 18 hüvelykes kijelzővel szerelt változat is), érkezett új ROG Zephyrus M16 és G14, frissült a kétkijelzős ROG Zephyrus Duo 16 és a különleges ROG Flow sorozat tagjai is (X13, X16, Z13) megkapták a legújabb és legerősebb komponenseket, és a hozzájuk kapcsolható külső videókártya, a ROG XG Mobile új verziója is megkapta az Nvidia GeForce RTX 4090-et.

Mindegyik frissen bejelentett modellre igaz, hogy az Asus a legújabb hardverekkel látta el őket, így idén már adottak az Intel vadonatúj 13. generációs processzorai, ahogy az AMD új Ryzen Zen 4 chipjei is, továbbá a gépek burkolatai alatt a GeForce RTX 40-es sorozat laptopokba szánt grafikus processzorai dolgoznak, olyan funkciókat támogatva, mint például a DLSS 3 és az AV1 kódolás.

Brutális csúcsmodellek

A Strix Scar széria lényegében a Republic of Gamers felhozatal zászlóshajója, a sorozat tagjai képviselik a csúcsot az almárkán belül, és ennél a termékcsaládnál az egyik legnagyobb újdonság, hogy immár Strix Scar 16 és 18 néven kell keresni a 2023-as újdonságokat, köszönhetően a korábbinál nagyobb, 16 hüvelykes és 18 hüvelykes, 16:10-es képaránnyal érkező kijelzőknek. A 16 hüvelykes modell ráadásul már az új, QHD felbontású, Mini LED technológiát használó, 240 Hz-es képfrissítésre képes Nebula HDR változatot kapta.

Fontos újdonság továbbá, hogy mindkét modell megkapta a ROG Flow X16-nál tavaly bevezetett nagyobb, teljes szélességű hűtőbordát és a Tri-Fan technológiát. Ezeknek hála a két laptop hőelvezetése még hatékonyabb lett, amit csak tetéz a Thermal Grizzly Conductonaut Extreme folyékony fém, amit a CPU és a GPU esetén is bevetett az Asus. Erre persze szükség is van, hiszen a Strix Scar 16 és 18 az Intel 13. generáció csúcsmodelljével, az Intel Core i9 13980HX processzorral lett felszerelve, ami nyolc performance magot és 16 efficient magot kínál. És emellé jön még a szintén nem kispályás, 175 watt teljesítményű Nvidia GeForce RTX 4090 laptop GPU.

Ha nemcsak az erő, de a méret is számít

A ROG Zephyrus M16 neve sokaknak ismerős lehet, az idei variáns ugyanakkor nemcsak hardveres frissítést kapott: az Asus az alapoktól tervezte újra a gépet, miközben megmaradt a gép amúgy vékony és könnyű kialakítása. Ahogy a Scar modellek, úgy az M16 is megkapta a továbbfejlesztett hűtőrendszert a Tri-Fan technológiával és a teljes szélességű hűtőbordával. Ennek köszönhetően ez a modell a tavalyihoz képest 25 wattal nagyobb teljesítményre képes, még több energiát biztosítva az Intel Core i9 13900H processzornak és a GeForce RTX 4090-nek (ami MUX kapcsolóval és Advanced Optimus-szal is fel van vértezve).

Az M16 emellett az első olyan 16 hüvelykes Republic Of Gamers modell, ami AniMe Matrix LED-es fedlappal lett felszerelve (ezt pont három éve mutatta be az Asus a CES-en), és ez a gép is megkapta a fentebb már említett QHD Nebula HDR kijelzőt: Mini-LED technológia, 1100 nites fényerő, 240Hz-es képfrissítés és a 100 százalékos DCI-P3 lefedettséggel.

Az M16 mellett persze a Zephyrus család többi tagja is megkapta a kötelezőnek mondható 2023-as frissítéseket: a renkdívül népszerű Zephyrus G14 például vadonatúj belső elemekkel kerül piacra, beleértve az AMD Ryzen Zen 4 processzort és a GeForce RTX 4090 Laptop GPU-t. Ráadásul a G14 az első olyan 14 hüvelykes ROG gép, ami akár Nebula HDR kijelzővel is elérhető lesz.

Természetesen ebben az esetben is adott a Mini LED technológia, továbbá 504 tompítási zóna, 600 nites csúcsfényerő, 165 HZ-es képfrissítés, illetve 100 százalékos DCI-P3 színtér lefedettség.

Frissült továbbá a kétkijelzős Zephyrus Duo 16 is, aminél a fő képernyő esetén szintén adott a Mini LED technológia, illetve a burkolat alá akár 16 magos AMD Ryzen Zen 4 processzor is kerülhet, méghozzá RTX 4090 GPU-val (Mux kapcsolós párosítással).

Az igazi különlegességek

A ROG-féle Flow termékcsalád egyik képviselőjével tavaly mi is közelebbről megismerkedtünk, és idén lehet folytatódni fog ez a kaland, hiszen ez a termékcsalád is megkapta a 2023-as frissítéseket. A rendkívül kompakt, ultrabook-szerű Flow X13 például akár AMD Ryzen Zen 4 processzorral és GeForce RTX 4070 laptop GPU-val is felszerelhető lesz, ami hatalmas előrelépés elődjéhez képest. A Flow X13 emellett akár 32 GB ultragyors LPDDR5 memóriával is felszerelhető, ami nemcsak 50 százalékkal gyorsabb adatátviteli sebességet jelent a tavalyi modellhez képest, de emellé 18 százalékkal alacsonyabb fogyasztást jelent az LPDDR4-hez képest.

A hardveres frissítés mellett a Flow X13 váza is újra lett tervezve, így 10 mm-rel csökkent a helyigénye, de megmaradt a 15 hüvelykes billentyűzetkiosztás, az akkumulátor kapacitása pedig 62 Wh-ról 75 Wh-ra nőtt. Újdonságként adott továbbá a Windows Hello kompatibilis FHD IR kamera, és a nagyobb érintőpad – előbbi a gép feloldását, utóbbi a navigálását teszi még könnyebbé.

A frissített Flow Z13-nál a grafikus teljesítményért egy Nvidia GeForce RTX laptop GPU 4060 felel, akár 65 watt TGP-vel, ami 62 százalékos növekedés az előző generációs modellhez képest.

Adott továbbá a dedikált MUX kapcsoló, Advanced Optimus támogatással, amit folyékony fém és gőzkamrás hűtési technológia egészít ki. A kategórián belüli legjobb megjelenítésről pedig egy QHD felbontású, 165 Hz-es képfrissítésű Nebula kijelző gondoskodik.

A ROG Flow X16 szintén új komponenseket kapott: akár Intel Core i9 13900H processzorral is elérhető lesz, kiegészítve egy GeForce RTX 4070 GPU-val (a MUX kapcsoló és az Advanced Optimus itt is adott). A Nebula HDR Mini LED érintőképernyő maximum fényereje 1100 nit, a képfrissítés pedig 240 Hz. Érdemes tudni továbbá, hogy az összes felsorolt Flow modell gép Corning Gorilla Glass DXC üveggel és egy olyan speciális bevonattal lett felvértezve, ami 40 százalékkal növeli a keménységet, miközben jelentősen csökkenti a felületi tükröződéseket.

Zárásként érdemes megemlíteni, hogy az új Flow gépekhez egy vadonatúj XG Mobile (ami ugye egy külső VGA) is csatlakozik, GeForce RTX 4090 Laptop GPU-val és 175 watt maximális TGP-vel.

