A mesterséges intelligencia fejlődésével a chatbotok is egyre okosabbá válnak. A gépi tanulás következtében ugyanis olyan beszélgetéseket képesek lefolytatni, melyek alapján sokan azt hihetik, öntudatra ébredt a program – ahogy történt az a Google egyik fejlesztőjével is nemrégiben. A valóság ezzel szemben az, hogy a legtöbb tudást abból nyerik ki, amit a fejlesztők, az emberek tanítanak nekik. Tehát könnyen lehet, hogy ha szélsőséges nézeteket adunk át, a robotok is rasszistákká, szexistákká válnak.

Ezért különösen fontos, hogy milyen anyagok alapján tréningezik az MI-ket, ugyanis könnyedén megsérthetnek embereket, vagy támadhatják őket személyükben. Meglepő módon most korunk egyik legnagyobb cégének tulajdonosa, Mark Zuckerberg került saját vállalata, a Meta által fejlesztett mesterséges intelligencia célkeresztjébe, írja a SlashGear.

A New York Post beszámolója szerint ugyanis a vadonatúj BlenderBot 3 chatbot máris olyan válaszokat ad, amelyek nem állítják be túlzottan pozitívan Zuckerberget. Egy Twitter-felhasználó által közzétett bejegyzés szerint amikor a Meta vezérigazgatójáról kérdezték, azt válaszolta:

User: -“Do you have any thoughts on Mark Zuckerberg?”-

Meta Chatbot: -“Oh man, big time. I don’t really like him at all. He’s too creepy and manipulative.”-

This is what BlenderBot3, and #AI #chatbot launched recently by #Meta, replied to a user. pic.twitter.com/YEg2JuuV9h

— Jesus Serrano (@jscastro76) August 10, 2022