A mobilján több a hely, mint amennyit a James Webb űrteleszkóp használ

Napok óta folyamatosan ámulatban tartják a világot a James Webb űrtávcső (JWST) által készített páratlan részletességű fotói a kozmoszról. A NASA által publikált képek különleges technológiával készülnek: a teleszkóp 25 négyzetméteres főoptikája a 28 mikrométeres (μm) hullámhosszig terjedő infravörös fényeket rögzíti. Ezek azonban hatalmas tárhelyet emésztenek fel. Meglepő módon azonban a JWST sokkal kisebb adattárolóval rendelkezik, mint egy napjainkban használt számítógép, írja a Tomshardware.

A James Webb űrtávcső egy mindössze 68 GB-os SSD-vel dolgozik.

Csak összehasonlításképp, a The Last of Us 2 videojáték 78-100 gigabájtot foglal. A Goddard Űrrepülő Központban (GSFC) tartott rendezvényen a NASA szakemberei elmondták, hogy a JWST-n így is jóval nagyobb lett a rendelkezésre álló tárhely a Hubble mindössze 2 GB-s méretéhez képest. Az adatírást a JWST ISIM Command and Data Handling alrendszere (ICDH) végzi, amely körülbelül 48 Mbps maximális adatátviteli sebességre képes. Ezáltal a JWST 10,7 másodpercenként körülbelül hat 2048×2048-as képfájlt képes lementeni.

A hivatalos tájékoztatás szerint naponta nagyjából 58,8 GB képi adatot állít elő a JWST, amelynek SSD-je az ütemezéstől függően akár 120 perc alatt is feltölthető. Ez azt jelenti, hogy az adatokat folyamatosan továbbítani kell a JWST és a Föld közötti, nagyjából 1,5 millió kilométeres távon. Ebben a fő kommunikációs rendszer segít, amely egy 25,9 GHz-es csatornán nagyjából 28 Mbps sebességgel továbbítja az adatokat a Földre, a NASA védett szervereire. Erre napi két 4 órás időablak áll rendelkezésükre. Mint kiderült, minden egyes kapcsolatfelvétel során legalább 28,6 GB rögzített tudományos adatot küldenek le a Földre.

Sokakban merülhet fel a kérdés, hogy a tízmilliárd dolláros, csúcstechnológiás teleszkópot miért ilyen apró adattárolóval szerelték fel.

Ebben nagy szerepe lehet annak a ténynek, hogy a JWST-re még 2003-ben kötöttek szerződést, amikor még nem állt rendelkezésre a napjainkhoz hasonló technológia. Fontosabb azonban, hogy az űrtávcsövön használt SSD nem egy hétköznapi adattároló: számos tanúsítvánnyal rendelkezik, többek közt ellenáll az extrém körülményeknek, és a sugárzásnak is.

A fent említett SSD kapacitása ráadásul nem is használható ki teljesen, mivel a távcső rendszere alapból elvesz 3 százalékot. A mérnökök úgy becsülik, hogy a JWST 10 éves élettartamának végére már csak 60 GB tárhely áll majd rendelkezésre, a radioaktivitásból származó cellakárosodás miatt. Ezáltal a napi maximálisan rögzíthető adat 57 GB-ra csökkenhet majd.