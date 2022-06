Az előd űrkalandjára emlékezik az ASUS Zenbook 14X OLED Space Edition (x)

A modell külsejével az első ASUS laptop űrbe küldésének 25. évfordulójára emlékezik, de más csodálnivaló is akad rajta.

A speciális kiadású laptopok ritkán alkotnak maradandót. A legtöbben új színsémát adnak egy meglévő házhoz, vagy valamilyen promóciós márkajelzést csapnak a fedőre, hogy elcsábítsák egy népszerű franchise rajongóit. Az ASUS Zenbook 14X OLED Space Edition nem tartozik az ilyen félszeg megoldások közé.

A Zenbook 14X OLED Space Edition nem egyszerűen felugrik egy trendre, hanem megemlékezik az ASUS laptopok történetének egy fontos pillanatáról. 1997-ben ASUS P6300 és P6100 teljesítettek szolgálatot a Szovjetunió által épített Mir űrállomáson, az első moduláris űrállomáson és az első lakott hosszú távú kutatóállomáson az űrben. A laptopok a teljes 600 napos küldetést gond nélkül teljesítették, ennek a bravúrnak az emlékére született meg az egyik legnépszerűbb ASUS széria legmodernebb darabjára építkező különleges kiadás.

Az űr jegyeiben díszelegve

A Zenbook 14X OLED Space Edition fedelén és a fedlap túloldalán is az űrkorszak által ihletett rézkarcok találhatók. A fedélen látható pontok a latin „ad astra per aspera” morze kódja (ami azt jelenti, hogy „göröngyös úton a csillagokig”), míg a minták a Mir állomást, az íves vonalak pedig egy űrkapszulát jelképeznek. A fedlapon található még egy „Zenvision” névre keresztelt 3,5 hüvelykes, 256 x 64 felbontású OLED panel, amely testreszabható üzeneteket, állapotértesítéseket és egyedi GIF animációkat is képes megjeleníteni.

Alapértelmezés szerint a panelen egy űrhajós látható, aki három bolygók között lebeg háttérben a csillagokkal, de akár saját QR-kódos névjegykártyaként is használható ez a rész. Nem csak a külsőségek kötik az űrhöz a legújabb Zenbook-ot, hanem a strapabírósága is, hiszen megfelel a komoly elvárásokat felállító US Space Systems Command Standard SMC-S-016A tesztelési protokolloknak, így képes megbirkózni a -24 és 61°C közötti szélsőséges hőmérséklettel és a 20 – 2000 Hz közötti rezgésekkel.

A fekete lyuk is jól mutat a kijelzőn

A laptop a legjobb látványt és hangot ötvözi, hogy magával ragadó élményt nyújtson: 16:10-es képarányú és 2,8K felbontású 90Hz-es OLED kijelző jellemzi Dolby Atmos és Harman Kardon-tanúsítvánnyal. Az elképesztő látványvilágot tovább fokozza a DisplayHDR True Black 500 tanúsítvány a laptop előtt töltött hosszú órák után pedig a TÜV Rheinland tanúsítvány garantálja a szemek egészségét, hiszen biztosítja, hogy az átlagos LCD panelekhez képest akár 70%-kal kevesebb káros kékfény éri a felhasználó szemeit az OLED kijelzőnek hála.

Kiemelkedő hardver

25 évvel ezelőtt az ASUS P6300-ban egy Intel-től származó, 266MHz-en futó Pentium II-es processzor teljesített szolgálatot 64MB memóriával és egy 3,2 GB-os merevlemezzel kiegészítve. Ezt egy 12. generációs H-sorozatú Intel Core i9-es processzorral, 32GB memóriával és egy 512GB-os SSD-vel helyettesítették a mérnökök, melyre a gamerek is felkaphatják a fejüket, hiszen ilyen számítási teljesítmény általában a legújabb gamer laptopokra jellemző, miközben a Zenbook 14X OLED Space Edition mindössze 1,4kg-ot nyom és 1,59cm vékony. Ez garantálja, hogy átlagos munkafolyamatokon kívül olyan számítási feladatokkal is megbirkózik, melyek erőforrásigényesebbek.

A Zenbook 14X OLED Space Edition nem lesz elérhető Magyarországon, azonban a különleges dizájnon kívül mindent megkapnak a hazai felhasználók, hiszen a jól ismert fenyőszürke változat szimplán Zenbook 14X OLED néven szintén gyönyörű OLED kijelzővel és H-szériás Intel processzorokkal már elérhető a hazai boltokban.