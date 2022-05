Megtalálták az Amerika felett felrobbant aszteroida maradványait

Ahogy korábban beszámoltunk róla, múlt hét szerdán egy tűzgömböt észleltek Arkansas, Louisiana és Mississippi állam területéről. A becslések alapján a légkörben megsemmisülő objektum 3 tonna TNT erejével robbant fel, mivel az esemény hangrobbanást is keltett, bolidáról beszélhetünk. Bár a tűzgömb igen fényes volt, érdekes módon kevesen látták, és videó sem készült róla. A robaját azonban rengetegen hallották, és műholdak is dokumentálták a jelenséget.

A szakértők arra gyanakodtak, hogy a nagyjából 0,3 méter széles aszteroida egyes darabkái a felszínt is elérték. Feltételezésük beigazolódott, az elmúlt napokban több meteorit is előkerült Mississippiben – írja a Space.com.

Az első töredéket Linda Welzenbach-Fries, a Rice Egyetemen dolgozó tudományos szerző találta meg szombaton, Natchez közelében. A nő férjét, Marc Friest kísérte, aki a NASA-nál dolgozik meteoritszakértőként. Nem sokkal később Fries is felfedezett egy meteoritot.

