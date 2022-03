Még idén jöhetnek a Samsung első OLED tévéi

A januári CES kütyüexpó óta nem újdonság, hogy a Samsung is beszállt az OLED panelek gyártásába, de a Las Vegas-i rendezvényen csak a Sony mutatott be olyan okostelevíziót, ami ilyen kijelzőtechnológiát használ. Már akkor is találgattuk, hogy nem lehet messze a Samsung első olyan tévéje, ami szintén a kvantumpontos OLED panelt használja, de a bejelentésre egészen mostanáig kellett várni. A Samsung S95 nevű készülék 55 és 65 hüvelykes méretben lesz elérhető, és a két modell már idén a boltokba kerülhet.

Az S95 mindkét verziója 4K felbontású, tudják a HDR-t, a fényerejük a megszokottnál is nagyobb, és tartalmazzák a gyártó 4K Neural Quantum Processzor névre hallgató saját fejlesztésű képfeldolgozó processzorát. A kvantumpontos, avagy QD-OLED panelek lényege, hogy egyesíti az OLED és kvantumpontos LED (azaz QLED) kijelzők előnyeit. Egyrészt adott a tökéletes fekete és a végtelen kontraszt, és az egyenként vezérelhető organikus diódák az OLED oldalról, és emellé jön a QLED-nél megszokott jóval nagyobb fényerő és a sokkal élénkebb színvilág.

A Samsung S95 a dél-koreaik saját operációs rendszerét, a Tizent használja, ami vezérelhető akár hanggal is, és biztosítja rengeteg alkalmazás (többek között a Netflix, a YouTube és az HBO Max) azonnali elérését. Habár viszonylag új technológiát (vagyis inkább kevésbé elterjedt) használó tévékről van szó, a megszellőztetett árak visszafogottabbak, mint sokan várták. Habár olcsó készülékekről így sem lehet beszélni. Az 55 hüvelykes változat a hírek szerint 2200 (~745 000 forint), a 65 hüvelykes pedig 3000 (~1 020 000 forint) dollárért lesz hazavihető.