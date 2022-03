Befutottak a Samsung új pénztárcabarátabb mobiljai

Nincs két hónapja, hogy a Samsung leleplezte a legújabb csúcstelefonjait, a három készülékből álló Galaxy S22 termékcsaládot, majd nem sokkal később a belépő kategóriát erősítő A13 és A23 készülékeket, március 17-én pedig bemutatkozott a következő felhozatal, az A-széria középkategóriás tagjai, a csúcsmodelleknél még mindig jóval pénztárcabarátabbnak számító Galaxy A73 5G, Galaxy A53 5G és Galaxy A33 5G telefonok.

Ahogy az a nevek is mutatják, ezek a készülékek már mind 5G képesek, tehát lehet velük csatlakozni az itthon is terjedő újgenerációs mobilhálózatokra. Az új készülékek ennél persze többet is tudnak, a Galaxy A73 5G például 6,7 hüvelykes, FHD+ felbontással dolgozó Super AMOLED kijelzőt kapott, ami ráadásul képes a 120 Hz-es képfrissítésre.

Ennél a modellnél a burkolat alatt egy Qualcomm Snapdragon 778 processzor dolgozik, méghozzá (választástól függően) 6 vagy 8 GB RAM társaságában, amit 128 vagy 256 GB tárhely egészíthet ki, ami microSD-kártyával egészen 1 TB-ig bővíthető. A hátlapon négy kamera kapott helyet: egy 108 megapixeles főszenzor, egy 12 megapixeles ultraszéles-látószögű, egy 5 megapixeles makro és egy szintén 5 megapixeles mélységérzékelő egység. Az előlapi kamera 32 megapixeles lett, az akkumulátor 5000 milliamperórás, amit maximum 25 wattal lehet tölteni.

A Galaxy A53 5G valamivel kisebb telefon, hiszen az AMOLED kijelző itt már csak 6,5 hüvelykes, viszont a felbontás ugyanúgy FHD+, és nem hiányzik a 120 Hz-es képfrissítés sem. Processzorként a Samsung saját fejlesztésű, öt nanométeres gyártástechnológiával készülő Exynos 1280 lapkáját kapjuk, 6 vagy 8 GB RAM, illetve szintén 128 vagy 256 GB háttértár kíséretében. Az aksi szint 5000 milliamperórás, amihez itt is 25 wattos töltés dukál. A szelfikamera ugyanúgy 32 megapixeles, mint a nagytestvérnél, a hátlapon viszont már csak egy 64 megapixeles kamerát kapunk, viszont ugyanazzal a három modullal, ami az A73 5G-n is helyet kapott.

A Galaxy A33 5G Super AMOLED kijelzője már csak 6,4 hüvelykes, szintén FHD+ felbontással, viszont már csak maximum 90 Hz-es képfrissítéssel. A processzor, a memória és a háttértár ugyanaz, mint a Galaxy A53 5G esetében, viszont a kamerák terén már jóval szerényebb felhozatallal kell beérni az érdeklődőknek. Az előlapon egy 13 megapixeles modult találunk, a hátlapon pedig 48 megapixeles a fő egység. Ezt egészíti ki egy 8 megapixeles ultraszéles-látószögű, valamint egy 5 megapixeles makro és a 2 megapixeles mélységérzékelő szenzor.

Sajnos a jelek egyelőre afelé mutatnak, hogy a Galaxy A73 5G nem teszi tiszteletét Magyarországon, a Galaxy A53 5G viszont április 1-től elérhető lesz itthon, 190 ezer forintért, míg a Galaxy A33 5G április 22-től lesz megvásárolható, méghozzá 155 ezer forintért.