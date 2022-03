Népszerű Samsung mobilokra érkezik fontos frissítés

A Samsung elkezdte közzétenni az Android 12 alapú One UI 4.1 OTA frissítést a Galaxy S10, S10+, S10e és S10 5G készülékekre, valamint a Galaxy Note10 és Note10+ telefonokra, Európában elsőként Svájcban – írja a Mobilaréna. Az említett készülékek 2019-ben jelentek meg, Android 9 alapú One UI 1.5 kezelőfelülettel, az Android 12-es alapú One UI 4-es frissítéseiket pedig tavaly decemberben kezdték el megkapni.

Az új firmware (N97xFXXU7HVC6) a Note modelleknél több mint 1 GB-os, és része egy új portré mód, okos radír a Galéria képszerkesztőjéhez, javított widgeteket, és javításokat a Samsung saját alkalmazásaihoz. Például a Quick Share-hez, amivel már több ismerőssel is megosztható egy linken keresztül több fájl és a Wi-Fi hitelesítő adatok. Ezek mellett jelen a frissítés része a március 1-én kiadott Android biztonsági javítócsomag. Az S10 telefonok ugyanezt kapják a G97xFXXUEHVC6 nevű firmware-ben (az S10 5G a G977BXXUBHVC6-ban), viszont az S10 Lite és a Note 10 Lite készülékre egyelőre nem elérhető a csomag. Fontos továbbá, hogy a Note20 és a Note20 Ultra mobilokon múlt héten szintén elkezdték elérhetővé tenni ezt a frissítést.

Ha a frissítés mégsem elérhető az említett készülékeken, akkor érdemes tudni, hogy a megjelenés időpontja nagyban függ attól is, hogy az adott szolgáltató, akinél vásároltuk a telefonunkat, mikor hagyja jóvá az új őjdonságokat és javításokat tartalmazó csomagot.