Nem tetszik az oroszoknak, hogy a Facebookon sokan Putyin halálát kívánhatják

A Facebookot is magába foglaló Meta még március 10-én hozott olyan szabálymódosítást, ami engedélyezi a közösségi oldal egyes felhasználói számára, hogy a korábbinál jóval szabadabban fejezzék ki a véleményüket Vlagyimir Putyinnal és az orosz hadsereggel kapcsolatban. A változás értelmében a Facebook és az Instagram nem távolítja el az olyan posztokat, amelyek az orosz megszállókkal szembeni erőszakra buzdítanak.

Mindez Ukrajna, Örményország, Azerbajdzsán, Észtország, Grúzia, Lettország, Litvánia, Lengyelország, Románia, Oroszország, Szlovákia és Magyarország felhasználóit érinti. Az oroszoknál, az ukránoknál és a lengyeleknél viszont ennél is tovább ment a Meta, mert ott az olyan posztokat sem tüntetik el, amiben a felhasználók Vlagyimir Putyin vagy Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök halálát kívánják. Mindez az érintett fél heves nemtetszését váltotta ki.

– fogalmazott az ügyre reagáló közleményében az orosz nagykövetség, továbbá azzal vádolják a céget, hogy szabályokat nélkülöző, „információs háborút” indítottak Oroszországgal szemben.

☝️We demand that 🇺🇸 authorities stop the extremist activities of @Meta, take measures to bring the perpetrators to justice. Users of #Facebook & #Instagram did not give the owners of these platforms the right to determine the criteria of truth and pit nations against each other. https://t.co/1RkrjRmEtA pic.twitter.com/sTacSm4nDt

— Russian Embassy in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) March 11, 2022