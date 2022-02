Két új funkció is jött az Instagramra

Az Instagram kettő, hónapok óta tesztelt fejlesztést kezdett el bevezetni mobilalkalmazásaiban – írja a TechCrunch. Az egyik a Saját tevékenységed névre keresztelt panel, ahol a felhasználók az appon belüli tevékenységeik listáját nézhetik meg (hasonló elérhető egyébként a Facebookon is). Az aktivitások ráadásul nem csak egy helyen visszanézhetők, de azonnal be is avatkozhatunk, például törölhetünk egy fotót, vagy visszavonhatunk rögtön egy kedvelést.

A másik a beállítások/biztonság menü alól előhívható A biztonság ellenőrzése panel, ahol amint mint neve sejteti, a fiókunk védelmén erősíthető intézkedéseket végezhetünk el, például beállíthatunk erősebb jelszót, ellenőrizhetjük az e-mail címünket, vagy bekapcsolhatjuk a kétlépcsős azonosítást.

Az újdonságok fokozatosan jelennek meg világszerte a felhasználók számára.