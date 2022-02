Videón a Mars körül keringő kínai űrszonda

Videót tett közzé a Kínai Űrhivatal a Tianven-1 marsszonda utazásáról – írja a The Verge. A felvételt a kínai holdújévet megelőzően mutatták be.

A videón az látható, ahogy az űrszonda a Mars körül kering.

A Tianven-1 2020 júliusában indult, és tavaly februárban állt pályára a bolygó körül. A szerkezet Kína első űreszköze, amely keringeni kezdett a Marsnál, a Tianven-1-hez ráadásul egy sikeresen landoló leszállóegység és rover is tartozik.

