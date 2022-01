Freestyle néven érkezik a Samsung multifunkciós, hordozható projektora

A Samsung nemcsak jóárasított csúcstelefont és új okostévéket mutatott be az idei CES kütyüexpón, de egy Freestyle névre keresztelt, hordozható projektort is, amivel egyértelműen a Z-generáció tagjait igyekszik megszólítani a cég. Az eszköz első pillantásra egy állványra szerelt, henger alakú hangszóróra emlékeztet, de jobban megfigyelve azonnal feltűnik a tetején található lencse, amivel 2,6 méter távolságból akár 100 hüvelykes kép is kivetíthető egy falra, a plafonra, lényegében bárhova. Ha pedig nincs ekkora helyünk, akkor sincs semmi probléma, hiszen nagyjából 80 centi távolságról 30 hüvelykes képátló érhető el.

A Freestyle súlya mindössze 830 gramm, és a méretei is elég barátságosak: 10,16 x 9,4 x 14,73 cm. Mindez persze azért van így, mert a Samsung kifejezetten hordozhatóra tervezte az eszközt, hogy bárhová tehessük a lakásban, vagy akár magunkkal vihessük egy kirándulásra, hogy aztán a tábortűz mellett a sátrunk falára kivetítve nézzük meg a kedvenc filmünket.

Nem vicc, a dél-koreai gyártó konkrétan ilyen jelenetekkel mutatta be az újdonságát. A Freestyle ugyanakkor egy multifunkciós eszköz, nemcsak filmezésre és sorozatok darálására alkalmas, de akár hangulatvilágítást is varázsolhatunk vele a szobába, vagy éppen a kedvünknek megfelelő képet, mintát, szöveget vagy bármi mást vetíthetünk vele egy sík felületre. Sőt, vásárolható hozzá olyan kiegészítő, amivel a hagyományos lámpafoglalatba (E-27) lehet rögzíteni az eszközt, így akár fentről lefelé lógva is vetíthet bármit a földre vagy éppen egy asztalra.

2022 van, szóval egy kifejezetten okos eszközről van szó, az ígéretek szerint pedig a használata ennek megfelelően pofonegyszerű: csak meg kell találni a megfelelő pozíciót, majd bekapcsolni, a kalibrálást már maga az eszköz végzi el egy, a SmartThings rendszerhez kapcsolódó okostelefon kamerája segítségével. A Freestyle érzékeli a fényviszonyokat, a kivetítésre használt felület színét, sőt azzal sem kell foglalkoznunk, hogy egyenes legyen a kép, mert a kis projektor bármilyen szögből képes úgy kivetíteni a képet, hogy az számunkra tökéletes legyen.

Ezt demonstrálta is számunkra a Samsung: a Freestyle kikerült egy asztalra, amit aztán össze-vissza húzogattak alatta, mindeközben a kép végig éles maradt, a beállított képaránnyal, csak a méret változott attól függően, hogy az eszköz milyen távol került a faltól.

A Freetyle amúgy Full HD felbontású (1920 x 1080 pixel) felbontású képet képes kivetíteni, méghozzá 550 lumenes fényerővel. Ez ugyan elmarad egy komolyabb projektor teljesítményétől, de a bemutató során szerzett tapasztalataink szerint félhomályban, vagy egy sötét szobában élvezhető képet biztosít, a hangról pedig egy 5 wattos, amúgy kifejezetten jó minőséget produkáló hangszóró gondoskodik. Hogy a kis projektor nappali fényben miképp teljesít (mondjuk egy világos szobában, falra kivetített egyedi dekorációval), az egyelőre kérdéses, de remélhetőleg egy jövőbeni, alaposabb teszt során erre is megkapjuk a megnyugtató választ.

Bár a Samsung úgy reklámozza az eszközt, hogy szabadban is használható, ennek ellenére beépített aksit nem kapott. Viszont vásárolható mellé egy felpattintható telep, ami áramtól és fali csatlakozóktól mentes helyen is lehetővé teszi az eszköz használatát. A gyártó szerint a Freestyle legalább 20 ezer órán keresztül képes problémamentes működésre, ráadásul a projektor operációs rendszert is kapott, a cég okostévéin is megtalálható Tizent, így akár a Netflixen (vagy más szolgáltatásokon) keresztül streamelt tartalmak kivetítésére is alkalmas. Az eszköz okoshangszóróként is használható (így vezérelhető hanggal), és találunk rajta egy USB Type-C és egy HDMI portot is, szóval külső eszközről is simán átjátszhatunk rá különböző tartalmakat.

Pontos megjelenési dátum ugyan még nincs, de a Freestyle még idén a boltokba kerül, Magyarországon 370 ezer forintért lehet majd hozzájutni a multifunkciós projektorhoz.