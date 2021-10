Újabb kellemetlen dolgok derültek ki Bill Gates munkahelyi flörtjeiről

Hivatalosan is elvált feleségétől a világ egyik leggazdagabb embere

Bill Gates a filantróp, Bill Gates a „jó milliárdos” – az üzletember renoméja makulátlan volt az elmúlt két évtizedben, egyetlen olyan botrányos ügyet sem lehetett említeni, amihez köze lett volna. Májusban viszont fordult a kocka: Gates munkahelyi viszonyától, a szexuális bűncselekmények miatt elítélt Jeffrey Epsteinnel való kapcsolatától, valamint Melindával való válásától hangos a sajtó, ezért többek szerint is komolyan megfakult a jóságos Microsoft-alapítóról kialakult kép.

A Wall Street Journal legújabb cikke meg nem nevezett belsős forrásokra alapján azt írja: egy belsős levelezés arról árulkodik, hogy Gates nem csak egyetlen alkalommal kapott figyelmeztetést női munkatársakkal szemben tanúsított illetlen e-mailek miatt, tehát a Microsoft már korábban konfrontációba került Gatesszel ilyen jellegű ügyek miatt, nem a tavaly robbant ügy volt az első.

Eddig egy ilyen ügyről lehetett biztosan tudni: idén robbant a hír, hogy a filantróp egy korábbi Microsoft-alkalmazottal konkrétan romantikus viszonyt folytatott 2002 körül, ami egyes feltételezések szerint végül az igazgatósági tagságról történő lemondáshoz vezethetett. A WST friss cikke most egy másik, korábbi esetről számol be.

2008-ban a Microsoft vezetősége felfedezett olyan 2007-es levélváltásokat a filantróp és egy középbeosztású hölgy kolléga közt, amiben Gates egyértelműen flörtölt a másik féllel és ajánlatot is tett neki arra, hogy találkozzanak irodán kívül. Ekkoriban Gates még a Microsoft elnöki pozíciójában volt. Akkor Brad Smith (a Microsoft jelenlegi elnöke, jogi vezetője, akkor jogtanácsosa) és Lisa Brummel (2014-ig emberi erőforrásokért felelős alelnök) egy találkozó keretén belül arra szólították fel Gatest, hogy fejezze be az ilyen hangvételű levelek írogatását. Gates nem tagadta az üzenetváltásokat, és megígérte, hogy többé nem fordul elő a dolog. Az ügy cégen belül is napirendre került a vezetőségben egy meetingen, ahol úgy döntöttek, hogy mivel fizikai interakció nem történt, és bár a sorok egyértelműen flörtre utaltak, szexuális célzás sem hangzott el, ezért Gatest nem részesítik semmilyen retorzióban.

Gates szóvivője a Business Insidernek eddig azt nyilatkozta a Wall Street Journal cikkében megfogalmazott állításokkal kapcsolatban, hogy hamis pletykákról van szó.

Gates, a világ leggazdagabb embereinek egyike, 2000-ben a Microsoft vezérigazgatói posztjáról, 2014-ben pedig az elnöki pozícióról köszönt le.2020-ban márciusában visszavonult, idén pedig elvált Melinda Gatestől.

