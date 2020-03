45 év után lemond Bill Gates, hogy többet jótékonykodhasson

Bill Gates, az alapító, 45 év után kilép a Microsoft igazgatótanácsából. Döntését azzal indokolta, hogy szeretné, hogy több ideje legyen a humanitárius tevékenységeire – írja a BBC. Gates emellett egy másik fontos szerepkörét, a Berkshire Hathaway-ben, Warren Buffett holdingvállalatában betöltött feladatait is leteszi. Elmondása szerint globális egészségügyi fejlesztésekkel, oktatással és a klímakrízissel szeretne elsősorban foglalkozni, ahogy azt már most is teszi, erről is sok szó esett a róla szóló, kiváló Netflix-dokusorozatban.

Bill Gates elméje egy labirintus, amelyben mágnesvonat közlekedik Hogyan működik a világ egyik legragyogóbb elméje? – teszi fel a kérdést a Netflix dokusorozata, és meglehetősen zaklatott módszerrel válaszolja meg azt.

és a lemondás ellenére továbbra is részt vesz majd a cég vezetésében – bár hogy ezt hogyan képzeli el, azt egyelőre nem osztotta meg. A Microsoft mindennapos ügyeivel már 2008 óta nem ő foglalkozik, de elég közel maradt a céghez a vezérigazgatói, majd az elnöki posztról való lemondása után is.

Nagy várakozással tekintek a most következő új időszakra, mely arra is lehetőség, hogy tegyek a barátságokért és partnerkapcsolatokért, amelyek a legtöbbet jelentik nekem, továbbra is hozzátegyek két vállalathoz, amelyekre hihetetlenül büszke vagyok, és hogy előtérbe helyezhessem azt az elköteleződésemet, hogy részt vegyek a világ legnagyobb problémáinak megoldásában

– mondta. Bill Gates 65 éves, és a világ második leggazdagabb embere, több mint 103 milliárd dolláros vagyonnal rendelkezik, melynek jelentős részével támogat fontos társadalmi és tudományos célokat feleségével közös alapítványa, a Bill & Melinda Gates Alapítvány keretein belül. A koronavírus-járvány megfékezéséből is igyekeznek kivenni a részüket: 100 millió dollárt ajánlott fel a küzdelemre, illetve a vírustesztek fejlesztését is támogatják.

Kiemelt kép: Jack Taylor/Getty Images