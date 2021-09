Megjött a Xiaomi 11T Pro, ami tényleg feltölthető 17 perc alatt

A Xiaomi szeptember 15-én bemutatta a legújabb, a középkategória feletti szegmensébe szánt okostelefonjait, a Xiaomi 11T és Xiaomi 11T Pro modelleket, amik főleg azzal hívják fel magukra a figyelmet, hogy a gyártó elképesztő teljesítményű gyorstöltéssel küldi őket a piacra.

A Pro akár 120 wattal is tölthető,

ami konkrétan azt jelenti, hogy az 5000 milliamperórás akkumulátor nulláról 17 perc alatt éri el a 100 százalékot – és ez nem kamu, élőben láttuk, ahogy egy lemerült modell bő negyed óra alatt maximumra töltődött. A kistestvér ugyan nem kapta meg ezt a csúcstechnikát, de a Xiaomi 11T sem panaszkodhat a maga 67 wattos teljesítményével, ebben az esetben is elképesztő gyorsan (36 perc) telepumpálható energiával a készülék. A szupergyors töltés a gyártó szerint olyan technológiáknak köszönhető, mint a kettős töltés, a kétcellás akkumulátor-szerkezet, az MTW, a grafén alapú Li-ion akkumulátor, és a Mi-FC technológia. Az akkumulátor biztonságát ráadásul a TÜV Rheinland Safe Fast-Charge System tanúsítványa, 34 töltési és akkumulátor biztonsági funkció, valós idejű hőmérséklet-ellenőrzés és egyéb funkciók garantálják.

Kifejezetten jó hír továbbá, hogy szemben az Apple és a Samsung üzletpolitikájával, a Xiaomi nem hagyja ki a töltőt a dobozból, és a Pro modell esetében meg is kapjuk a szupergyors energiaátvitelhez szükséges 120 wattos, a kistestvérnél pedig a 67 wattos adaptert. Ezt némileg „ellensúlyozza”, hogy a jelek szerint vezeték nélküli töltés egyáltalán nem került ezekbe a készülékekbe, és nagyon úgy tűnik, hogy az IP-védelemről is le kell mondanunk.

A két modell a töltési teljesítményt leszámítva csupán a processzort illetően különböznek egymástól: a Pro változatba egy Qualcomm Snapdragon 888 chipset (2,85 GHz) került, míg a sima verzióban egy MediaTek Dimensity 1200-Ultra (2,4 GHz) ketyeg. Minden más megegyezik a két variáns esetében, egymás mellé téve nem is nagyon lehet megkülönböztetni őket.

A kijelző egy 6,67 hüvelykes, 2400 x 1080 felbontásra képes AMOLED kijelző, ami természetesen megkapta a 120 Hz-es képfrissítést is, emellett akár 1000 nit fényerőre is képes, 480 Hz-es érintés mintavételi sebességet kínál és Gorilla Glass Victus védi a külső behatásoktól – a képernyőbe épített ujjlenyomat-olvasóról viszont le kell mondanunk, ezt a funkciót a bekapcsoló gombba építve találjuk. Memóriából mindkét modellnél 8 GB az alap (de a Próból érkezik 12 GB RAM-mal szerelt variáns is), a háttértár pedig választástól függően 128 vagy 256 GB lehet – bővítésre viszont egyáltalán nincs lehetőség, ami azért fájó pont. Adott továbbá az újgenerációs 5G kapcsolat, továbbá az NFC, a Dual Sim, a Bluetooth 5.2 és a WiFi 6 is.

Kamerák tekintetében szintén nincs különbség a két Xiaomi 11T modell között: a fő egység 108 megapixeles (amivel tényleg készíthetők 108 megapixeles fotók), és ezt egészíti ki egy 8 megapixeles széles látószögű és egy 5 megapixeles telemakró modul – véleményünk szerint egy normális telefotó variáns nagyon hiányzik ebből a felhozatalból, viszont az szép teljesítmény, hogy már ezzel a telefonnal is lehet 8K-ban rögzíteni. Jelentős pozitívum továbbá, hogy a cég friss ígérete szerint három Android rendszerfrissítést biztos megkapnak ezek az új készülékek, valamint négy éven át garantálják a biztonsági frissítéseket is.

A mobilok október első felétől lesznek megvásárolhatók itthon: a sima modell 128 GB-os verziójának ára 180 ezer forint, a 256 GB-os pedig 200 ezer forint körül alakul. Ezzel szemben a Próból a 128 GB-os változat 235 ezer forint környékén várható, a 256 GB-tal szerelt típus nagyjából 250 ezer forintért vihető majd haza, míg a 12 GB RAM-mal és 256 GB-os háttértárral szerelt variáns ára valahol 270-300 ezer forint magasságában lesz.

Xiaomi 11T specifikációk:

Kijelző: 6,67 hüvelykes AMOLED, 120 Hz, 2400×1080 pixel, HDR10+

6,67 hüvelykes AMOLED, 120 Hz, 2400×1080 pixel, HDR10+ Processzor: Qualcomm Snapdragon 888

Qualcomm Snapdragon 888 Memória: 8 GB

8 GB Háttértár: 128 / 256 GB

128 / 256 GB Hátlapi kamerák: 108 MP (0.7 μm; f/1,75), 8 MP ultraszéles (120° FOV; f/2,2), 5 MP telemakró (f/2,4; 3-7 cm AF)

108 MP (0.7 μm; f/1,75), 8 MP ultraszéles (120° FOV; f/2,2), 5 MP telemakró (f/2,4; 3-7 cm AF) Szelfikamera: 16 MP

16 MP Akkumulátor: 5000 mAh

5000 mAh Gyorstöltés: 67 watt

67 watt Méret: 164,1 mm x 76,9 mm x 8,8 mm

164,1 mm x 76,9 mm x 8,8 mm Súly: 203 gramm

203 gramm Egyéb: NFC, 5G, Wifi 6, oldalsó gomba épített ujjlenyomat-olvasó

NFC, 5G, Wifi 6, oldalsó gomba épített ujjlenyomat-olvasó Operációs rendszer: Android 11 rendszerre épülő MIUI 12.5

