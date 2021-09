Okosszemüveget mutatott a Xiaomi

A Xiaomi bejelentette saját okosszemüvegét, ami elsőre ugyan egy mindennapi kiegészítőnek tűnik, képalkotó rendszer és szenzorok bújnak meg benne. Az eszköz mindössze 51 gramm, képes megjeleníteni üzeneteket és értesítéseket, hívásokat fogadni, navigálni, fotózni és szövegeket lefordítani. Egy négymagos ARM processzorral, beépített akkumulátorral, érintőpaddal, Wi-Fi/Bluetooth modullal, valamint Android operáció rendszerrel látták el.

A MicroLED képalkotó technológiának köszönhetően még kevesebb helyen tudnak elférni a technológia építőelemei, így összességében a szemüveg is könnyebb. Ahogy az OLED technológia esetében, a MicroLED is minden egyes pixelt külön-külön megvilágít – ennek köszönhető, hogy a világos színeket erős fényerővel jeleníti meg a szemüveg, a megvilágítatlan sötét helyek pedig mélyfeketék. A MicroLED-nek azonban a pixelsűrűsége nagyobb az átlagosnál és az élettartartama is hosszabb, miközben maga a szerkezet egyszerűbb felépítésű. Ezáltal a kijelző kompakt és jobban illeszkedik a szemüvegkeretbe.

A szemüvegben egy külön chip gondoskodik a képmegjelenítésről, amely mindössze 2,4 mm x 2,02 mm-es nagyságú. Mikroszkóp alatt megvizsgálva, nem nagyobb, mint egy rizsszem. A pixelek mérete 4 μm, ezért illeszkedik a kijelző könnyedén a szemüvegkeretbe. Azért, hogy erős napsütésben is optimális mennyiségű fénysugár jusson el a szembe, a bonyolult optikai szerkezeten áthaladva, a tervezők egy nagyhatékonyságú monokróm kijelző technológiát alkalmaztak, amely akár 2 millió nit fényerővel is képes megbirkózni.

A Xiaomi okosszemüvegében összesen 497 alkotóelem van, például miniatűr szenzorok és kommunikációs modulok, vagyis ez nem pusztán egy újabb kijelző az okostelefon számára, hanem egy önállóan működő okoseszköz. Azon túl, hogy megjeleníti a szokásos értesítéseket, többek között a hívásokat is kijelzi a szemüveg és önállóan is képes az olyan funkciókra, mint például a navigáció, a fotózás, a hangutasításos vezérlés, valamint a szövegek és feliratok valósidejű fordítására.

A szemüveg lencséi előtt elhelyezett 5 MP-es kamera képes fényképeket is készíteni és lefordítani az azokon megjelenő feliratokat. A beépített mikrofonnal és a szabadalmaztatott fordító algoritmussal együtt használva, a Xiaomi Okosszemüveg az elmondott szöveget írásként megjeleníti és valós időben le is fordítja. A kamera melletti kis lámpa akkor gyullad ki, amikor a fényképező funkció használata lép, jelezve, hogy éppen fotók készülnek.