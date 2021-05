A legjobb ajánlat Windows 10-re májusban – Már 2650 forintért is megvásárolhatjátok (x)

Szükségetek van Windows 10-re? Ha új számítógépet építetek, vállalkozást indítotok vagy ha tanuláshoz kell egy gép, akkor biztosan. Nem mellesleg, a Microsoft Office is a produktivitás egyik fő eszköze a legtöbb ember számára. De ti is tudjátok, hogy az előbb említett szoftverek magas ára láttán a legtöbben sokkot kapnak, miközben szinte nélkülözhetetlennek bizonyulnak a mindennapokban. A KeysWorlds most leakciózta nektek ezeket a programokat, így Windows 10 Prót és Office programcsomagot is jóval olcsóbban vásárolhattok a speciális kuponokkal.