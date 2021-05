Szólni fog a Facebook, ha olvasás nélkül osztana meg egy cikket

Új funkciót tesztel a Facebook, melynek lényege, hogy a közösségi oldal figyelmeztetést küld a felhasználónak, amennyiben olvasás nélkül szeretne megosztani egy cikket a hírfolyamában. A figyelmeztetés egy felugró ablak formájában lesz látható, a benne olvasható szöveg pedig arra hívja majd fel a figyelmet, hogy amennyiben valaki nem ha nem olvassa el az éppen megosztani kívánt cikket, akkor lemarad a szövegben szereplő lényegi információkról.

Starting today, we’re testing a way to promote more informed sharing of news articles. If you go to share a news article link you haven’t opened, we’ll show a prompt encouraging you to open it and read it, before sharing it with others. pic.twitter.com/brlMnlg6Qg

— Facebook Newsroom (@fbnewsroom) May 10, 2021