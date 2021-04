Rengeteg pénzt adtak egy rendkívül ritka iPhone-ért

Ritkán, de megesik, hogy az iPhone-ok gyártása során valami hiba csúszik a gépezetbe, és rendellenes dolgok születnek. A Twittert körbejárta egy iPhone 11 Pro képe, ami olyan ritka, hogy 100 millióból mindössze egy darab sikerülhet így – írja a 9to5Mac. A hátlapi almás logó ideális esetben mindig a készülék közepére van pozicionálva, a ritka darabon azonban kicsit félrecsúszott az ikonikus ábra, és inkább a jobb szél felé közelít.

A felvételt posztoló Internal Archive szerint a „félrenyomott” iPhone 11 Pro nemrég lelt gazdára, 2700 dollárért (nettó 808 ezer forint), ami lényegesen magasabb összeg, mint amennyit alapesetben kéne fizetni egy átlagos, normálisan nyomott iPhone 11 Próért (a magyar indulóár 344 990 forint). Nem is az a leginkább érdekes, hogyan történt a baki, inkább az, hogy a modell átjutott a minőségellenőrzési folyamatokon, és így is piacra került. A problémás, hibás darabokat ugyanis a gyárban szétszerelik, épp azzal a céllal, hogy ne kerüljenek gyűjtők vagy felhasználók kezébe.

A misprint iPhone 11 Pro that sold for 2700$. This misprint is extremely rare- I’d say 1 in 100 million or possibly even rarer. pic.twitter.com/68F7giZAbm

— Internal Archive (@ArchiveInternal) April 9, 2021