Húsvéti vásár 2021 – Windows 10 2650 és Office 2019 Pro Plus 10 300 forintért limitált ideig(x)

Akár hiszitek, akár nem a húsvét már az ablakon kopogtat. Április 4-5-re esik az idei nyuszis ünnep, szóval itt az idő, hogy a KeysOff elindítsa a Nagy Húsvéti Vásárukat.

Vannak, akik a húsvét vasárnap reggelét a templomban töltik, vannak, akik reggelit készítenek a családnak vagy tojásvadászatra indulnak. Nem számít, hogy mit is csináltok, ez biztosan különleges nap számotokra is. Idén egyedi módon is ünnepelhetitek, a tanulás és munka hatékonyságának növelésével. A KeysOff.com-on az összes szoftvert megtalálhatjátok, amelyekkel „meglephetitek” a számítógépeteket, ráadásul nagyon jó áron, mindössze néhány kattintással megvásárolhatjátok őket.

Ne habozz! – Ajánlatok, kupon nélkül

A legjobb húsvéti akciós ajánlatokat a KeysOffnál fogjátok megtalálni, ami azt is jelenti, hogy bizonyos esetekben olyan alacsony az ár, hogy már kuponokkal sem lehet lejjebb tornászni. Windows 10-et, már 3000 forint alatt vásárolhattok, teljesen legálisan, így elfelejthetitek az aktivátorokat. Az alábbi listában találjátok a KeysOff legjobb ajánlatait.

A legjobb irodai programok verhetetlen árakon, tanuláshoz és munkához egyaránt!

58% kedvezmény a legtöbb Microsoft szoftverre a BFS58 kuponkóddal

45%-kal olcsóbb Microsoft Windows operációs rendszerek a BFS45 kuponnal

A Windows 10 Home eredeti ára 44 999 Ft, de ennek nem kell így lennie!

Hogy lehet ilyen olcsó? Mit kell erről tudni?

Fontos tudni, hogy kétféle licenc van, a kereskedelmi, amit a Microsoft webshopjából is meg lehet vásárolni és az OEM, ami az Original Equipment Manufacture (eredeti berendezés-gyártó) rövidítése. Funkcionalitásában mind a kettő ugyanazt tudja.

Az Európai Unióban teljesen legálisan lehet használt szoftvert értékesíteni az Európai Bíróság döntése értelmében.

Különbség van viszont a támogatás és a felhasználás terén a két verzió között. A kereskedelmi verziót lehet több számítógépen használni, míg az OEM változat ahhoz a hardverhez kötődik, amelyiken először aktiválták.

A KeysOff.com webáruház úgynevezett OEM licenceket árul. Ezeket azok a cégek vették meg – a kereskedelminél kedvezőbb áron – a Microsofttól, amelyek összeszerelik például a PC-ket, laptopokat. Egyes OEM példányokat nem használnak fel az eredeti vevők, hanem kereskedelmi forgalomba kerülnek.

A KeysOff.com naponta nagyjából 1500 licencet ad el világszerte, tehát percenként vesznek tőlük egyet. Garanciális visszatérítés pedig csak az esetek 1 százalékában fordul elő.

A KeysOff.com-ról

A KeysOff.com piacvezető szoftver és játékwebshop. Az egész világon vannak vásárlóik. A 24/7-es ügyfélszolgálatuk fenntartása mellett folyamatosan remek ajánlatokat biztosítanak minden általuk árusított szoftver kulcsra. Ha a KeysOff.com-on vásárolsz, biztos lehetsz benne, hogy egy megbízható boltot választottál, ahol csak eredeti szoftvert kaphatsz.

Kérdésed van? Segítségre van szükséged?

Vedd fel a kapcsolatot velük vásárlás előtt vagy akár utána is. Csak írj egy emailt a service@keysoff.com email címre vagy használd a weboldalukon elérhető élő chatet, ha bármilyen kérdésed van és a KeysOff ügyfélszolgálata készséggel válaszol neked.

Kellemes húsvéti ünnepeket és vidám tavaszt kívánunk nektek!

A fenti írás hirdetés, nem tükrözi a szerkesztőség vagy a kiadó véleményét, tapasztalatát, nem újságírói tevékenység eredményeképpen jött létre. A 24.hu teljesen függetlenül működik a KeysOfftól,