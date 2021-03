Hasznos kisegítő funkció jött a Google Chrome-ba

A Google 2019-ben tette elérhetővé az automatikus feliratozást első körben Pixel mobilokon. Később más androidos eszközökre is megérkezett a fejlesztés, a keresőcég bejelentése szerint pedig most végre a Google Chrome asztali verziójában is bekapcsolható az Élő feliratozás.

Ha engedélyezzük a funkciót, a lejátszott videókat és hanganyagokat valós időben feliratozza a böngésző. Egyelőre angol nyelvű tartalmakkal működik, és nem csak a nyelvtanulóknak, hallássérülteknek hasznos, de azoknak is, akik egy zajosabb környezetben szeretnének megnézni egy videót, de mondjuk nincs náluk fülhallgató.

Az Élő feliratozás bekapcsolásához először is győződjünk meg róla, hogy a böngésző legfrissebb verzióját használjuk. A kapcsolót a Beállítások / Speciális / Kisegítő lehetőségek menüjében találjuk.