Bébi Yodát majdnem annyi idő megépíteni, mint végignézni a Mandaloriant

A LEGO tavaly októberben dobta piacra azt a 1073 elemet számláló készletét, amiből a The Mandalorian című Star Wars-sorozat emblematikus figurája, Bébi Yoda, becsületes nevén Grogu építhető meg. A végeredmény pontosan azt hozza, amit az ember vár tőle: egy minőségi, mondhatni méretarányos, alaposan átgondolt LEGO-t, amit a dán játékgyártó szégyenkezés nélkül helyezhet oda a legigényesebb Star Wars-készletei mellé.

Amikor megkaptam a feladatot, hogy készítsem el A Gyermek LEGO-verzióját, tudtam, hogy nagyon pontosnak kell lennem. A cél az volt, hogy megtartsuk a karakter varázsát és mindenek előtt a cukiságát. Ezért precízen dolgoztunk, minden egyes kockát maximális odafigyeléssel választottunk ki

– fogalmazott Michael Lee Stockwell, a dán cég Star Wars-készleteiért felelős dizájnere. Stockwellék komoly odaadással vetették bele magukat Bébi Yoda megépítésébe, de a feladat azért veszélyes volt: a The Mandalorian című sorozat karaktere körül komoly kultusz épült fel a közösségi médiában, így bizonyosan vitát szül, ha egy elbaltázott szettet dob piacra a LEGO.

Az összerakható A Gyermek (tavaly októberben még senki nem tudta, hogy Grogu a neve) az arany középutat képviseli a Star Wars-készletek között: közel 30 ezer forintos árával sem olcsónak, sem drágának nem tekinthető, a megépítése viszont legalább olyan élményt kínál, mint a karaktert bemutató The Mandalorian végignézése. A dánok egyébként korábban már piacra dobták a „nagytesót”, a 75255 kódnevű Yoda mestert – nagyjából hasonló formában, több elemmel.

Kicsit szögletes és nem túl izgága

A LEGO-hoz fűződő kapcsolatom – sokakhoz hasonlóan – a gyerekkoromig vezethető vissza: nemigen volt olyan karácsony, születésnap vagy névnap, mikor nem építőkockákból összerakható játékszetteket kaptam a családtól, de utoljára valamikor a tinédzser éveim végén építettem. Arra is emlékszem, akkor egy Indiana Jones-szettet szereztem be magamnak, amiben Indy és az apja egy oldalkocsis motorral együtt lettek kockásítva. Itt egy időre véget is ért az építős korszakom, és csak 2020 karácsonyán tért vissza – nem kis örömöt szerezve ezzel az igen cifra évben.

Mint régen, most is karácsonyi ajándékként kaptam meg A Gyermek névre keresztelt szettet, ami elsőre némi Technic-érzést hozott magával – főleg a 162 oldalas kézikönyv és az építési mechanizmus miatt. Bár a cég tíz év felett ajánlja ezt a készletet, de közel tíz év kihagyás után azért nem ment olyan egyszerűen az 1073 alkatrész egymásra illesztése.

A zavar ott keletkezett az Erőben, hogy szenteste álltam neki az összeépítésnek, a család jelenlétében, miközben beszélgettünk, szólt a tévé, javában zajlott az ünnepi vacsora asztalának terítése. Így már az első 15 percben sikerült eltolnom a váz (ezért a Technic-beütés) megépítését. Miután a számos apró darabból álló szerkezet szolgáltatja a figura alapját, ezért a későbbi építkezés miatt elengedhetetlen, hogy minden elem a megfelelő helyre kerüljön. A vázra tudjuk ugyanis ráhelyezni a ruháját szimbolizáló barna elemeket, és utolsó lépésként a fejet is. Nem meglepő módon a zacskókban főleg barna és zöld elemekkel fogunk találkozni: az építés eléggé lineáris, hiszen a váz után a ruha négy odalát, majd a két kezet, végül a fejet kell részegységként megépítenünk, hogy a végén testet ölthessen Bébi Yoda.

Rutin hiányában a szett megépítése közel 4-5 órát vesz igénybe.

Ez majdnem annyi idő, mintha egyben szeretnénk ledarálni a The Mandalorian második szezonját. Nekem négy és fél óra volt, profinak nem mondanám magam, de mivel a teljes gyerekkoromat a kockák bűvöletében éltem, a harmadik nagyobb részelem után belelendültem az építésbe. Szórakoztató órákat töltöttem vele, hiszen izgalmas volt látni, ahogy a vázból egyre inkább felsejlik az élőszereplős Star Wars-sorozat legcukibb karaktere.

Mit lehet vele csinálni?

Miután végeztünk Grogu megépítésével, marad egy apróbb feladatunk: a LEGO mellékelt egy kisebb táblát a szetthez (erre egy nagyobb matricát kell felragasztani), amiről a karakter alapadatait olvashatjuk le. Erre tudunk még ráhelyezni egy minifigura arányú Bébi Yodát. A végeredményt a nappaliban lévő szekrényre helyeztem el, félig-meddig központi elemként – ott ugyanis fantasztikusan mutat a maga 19 centis magasságával, 21 centis szélességével. A megépített figura viszont nem olyan statikus, mint amilyennek látszik: az ujjak, a fej, a száj és a fülek is mozgathatók, így egészen jópofa gesztusokkal tudjuk felruházni a kis szobrot.

Ennél több változtatásra nincs lehetőségünk a külsőt illetően, így az összerakás után már csak gyönyörködni tudunk benne, vagy szétszedni atomjaira, és megpróbálkozhatunk egy gyorsabb összeépítéssel – már ha valakinek van ilyen passziója.

Az egészen biztos, hogy szórakoztató, figyelmet fenntartó és Star Wars-rajongóként kivételes élmény Bébi Yodát megépíteni, az idősebb korosztálynak tulajdonképpen az utóbbi lesz a döntő a megéri/nem éri kérdésben (főleg a pandémia alatt, mikor például wellnesskártyát, színház- vagy mozijegyet felesleges ajándékozni). Kisebbeknek nem ajánlanánk, ahhoz nem elég masszív, nem igazán áll kézre a játszáshoz.

A dobozon abszolút jogosan áll a 10+ korosztály, ne próbáljunk okosabbak lenni a LEGO-nál, hogy megvásároljuk egy hatévesnek, aki öt perc után a sarokba hajítja az egészet az első komolyabb elem megépítése közben. Én viszont 26 évesen is olyan lelkesedéssel raktam össze, mintha 10-15 évet visszarepültem volna az időben. Ez az, amiben a LEGO máig verhetetlen, és egyelőre nem is látni, hogy ez valaha megváltozna.