Ennél bizarrabb arcmaszkot nehéz elképzelni

A koronavírus-járvány közepette érdekes kiegészítőket dobott piacra egy japán kereskedő: olyan hiperrealisztikus maszkokat, amik 3D-ben adják vissza igazi arcmodellek vonásait. Igaz, Shuhei Okawara terméke egyáltalán nem hatékony semmilyen szinten a vírus elleni védekezésben, de a kinézete kellőképpen ijesztő, így ha máshoz nem is, de a közösségi távolságtartás betartásához hasznos lehet.

A bizarr maszkok elkészítésében bárki segíthetett, amennyiben küldött magáról online egy fényképet és egy jelentkezési lapot. Okawara maga választotta ki több mint 100 jelentkező közül azokat, akiknek az arcát 3D-nyomtatóval öntötték maszkba.

Okawara szerint még Velencében sem árulnak komplett emberi arcokat ábrázoló álarcokat, de úgy gondolja, hogy a dolog mozgathatja az emberek fantáziáját. Szerinte nagy lesz a kereslet az árura, és a jövőben szélesíteni is tervezi a kínálatot.

Akinek a fantáziáját tényleg megmozgatja a dolog, 98 ezer japán jenért, azaz körülbelül 276 ezer forintért megvásárolhatja valamelyiket a tokiói Kamenya Omote boltból.

Shuhei Okawara’s masks won’t protect you or others against the virus. But they will lend you the exact appearance of an unidentified Japanese adult whose features have been printed onto them 2/5 pic.twitter.com/ULyYkuw1dL

— Reuters (@Reuters) December 16, 2020