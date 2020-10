Flipchart helyett irodai érintőképernyő (x)

Futurisztikus megoldások válthatják fel az irodai dolgozók körében eddig ismert papíralapú eszközöket: a flipchart táblák és post-itek helyett érintőkijelzők, a régi projektorok helyett mozaikszerűen összerakott videofalak kerülhetnek a tárgyalótermekbe. Az LG legújabb digitális kijelzőit kifejezetten irodákba tervezték azért, hogy a meetingek gyorsabbak, hatékonyabbak és interaktívabbak lehessenek.

Interaktív érintőkijelzők

A vállalatok nem csak a post-itektől és rajztábláktól búcsúzhatnak el, de a képernyőn rögzített tartalmakat néhány kattintással rögtön meg is oszthatják az LG TR3BF szériás interaktív digitális képernyőjével. Erre a nagyméretű érintőkijelzőre egyszerre több résztvevő írhat vagy rajzolhat. A megbeszélés résztvevői pont úgy rajzolhatnak és írhatnak a digitális táblára, mint a papírra. A TR3BF szérián futó alkalmazás segítségével akár több jelenlévő mobiltelefonjára küldhető információ, így a teremben ülők szavazhatnak vagy válaszolhatnak a feltett kérdésekre. A képernyőkön megjelenő tartalom továbbá bármikor könnyen megjeleníthető a teremben használt laptopokon és okostelefonokon is. Az LG UHD felbontású IPS kijelzőin a színek széles betekintési szög mellett, akár a terem bármely pontjából nézve is tökéletesen és torzításmentesen jelennek meg.

Könnyen kezelhető és mozgatható óriás kijelzők

Hasonlóan kényelmes lehetőségeket kínál a munkavégzésben az LG 136 hüvelykes All-in-one kijelzője. A készülék beépített vezérlőegységet kapott, amellyel a teljes képernyő egy távirányító segítségével pontosan úgy használható, mint bármelyik professzionális üzleti kijelző. A könnyen installálható megoldás kisebb, kábelek nélkül kapcsolódó egységekből szerelhető össze, melyeket csupán az elemek keretébe épített tűcsatlakozók és a kijelzőrendszer hátulján néhány kábel kapcsol össze. A külön képernyőegységeket a könnyű telepítés ellenére sem szükséges egyesével konfigurálni: azok egy rendszerként viselkednek. A digitális kijelző a fali használat mellett egy motorikus, mozgatható és állítható magasságú, kerekeken gördülő állványra is felhelyezhető, így bármilyen tárgyalóterembe könnyen és gyorsan mobilizálható. Az All-in-one széria ráadásul zökkenőmentesen integrálható a Cisco üzleti webkonferencia-rendszerekkel is.

Az érdeklődők az LG Digital Connect 2020 nevű angol nyelvű online bemutatóteremben bővebben is tájékozódhatnak a vállalat legújabb digitális üzleti megoldásairól.