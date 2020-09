Az Intel zöld utat kapott a Huaweihez

Az Amerikai Egyesült Államok kereskedelmi minisztériuma elfogadta az Intel arra irányuló kérelmét, hogy a továbbiakban is szállíthassanak bizonyos megoldásokat a kínai Huawei számára. Ezzel az Intel az első olyan cég a szeptember 15-én életbe lépett korlátozások óta, ami kereskedelmi licencet kapott az amerikai kormánytól, melynek birtokában elsősorban laptopokba szánt komponenseket szállíthatnak a Huaweinek.

Az USA augusztus közepén jelentette be, hogy a kínai techóriás nem üzletelhet amerikai technológiát használó partnerekkel. A kereskedelmi korlátozás hatására a Huaweinek le kellett állítania a Kirin processzorok gyártását is, mivel a képből kiesett a tajvani TSMC, akik legyártották a házon belül tervezett chipeket. A kérők közé beállt a sorba a Qualcomm és a Xilinx is, kérdés, rájuk bólint-e a kormány.

(Kiemelt kép: GettyImages)