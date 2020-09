Jövőre lesz kapható a Facebook első okosszemüvege

A Facebook az idei Connect konferencián bejelentette, hogy jövőre egy fogyasztóknak szánt „okosszemüveget” dob piacra, amin a Ray-Ban márkájú szemüvegeket gyártó olasz Luxotticaval közösen dolgoznak. Még elég ködös, hogy pontosan milyen funkciókat is kínál majd az eszköz, a közösségi óriás egyelőre annyit árult el a The Verge-nek, hogy nem igazán illik majd a klasszikus kiterjesztettvalóság-eszköz kategóriába, és nem lesz semmilyen beépített kijelzője. Ezért többen is arra tippelnek, hogy a Snap Spectacles-höz, vagy az Amazon Echo Frameshez hasonló dolgot lehet várni.

Zuckerbergék elmondása szerint az okosszemüveg mindenképp egy fontos lépést jelent a kiterjesztett valóság (AR) területén végzett munkájukban, ami mögött eddig egy kísérleti prototípust, a Porject Ariát tudják felvonultatni. Az Aria nem lesz forgalomban kapható, inkább azt a célt szolgálja, hogy a cég ezen a projekten keresztül kísérletezzen olyan funkciókkal, amik végül piacra került termékekbe épülnek be. Az Ariát ebben a hónapban már valós körülmények közt is elkezdik tesztelni a cég munkatársai és szerződött partnerek segítségével, akik segítenek kiszúrni a termék gyengeségeit nem csak biztonság, funkció, de dizájn szempontból is.

Beyond thrilled to finally share a sneak peek of our Facebook partnership with Ray-Ban! Our first smart glasses will launch next year, and that’s just the beginning… The future will be a classic and it’s coming in 2021 😎 pic.twitter.com/l9992ZQGoy

— Hugo Barra (@hbarra) September 16, 2020