Atommeghajtású kémrepülőket akart a CIA

A CIA a közelmúltban eddig védett dokumentumokat tett elérhetővé – írja a HVG. Az iratokból kiderül, hogy az 1960-as években a szervezet egy titkos projekt keretében atommeghajtású drónok tervezésébe kezdett.

A korszakban nagyobb kockázatúnak minősítették a Szovjetunióba való átrepülést, a CIA azonban tovább akarta gyűjteni az adatokat az Egyesült Államok fő vetélytársáról.

Az atommeghajtású drónok az elképzelések alapján egyhuzamban akár 50 napig is repülhettek volna.

Az AIRPortal.hu szerint a fejlesztést 1966-ban kezdték meg a hírhedt 51-es körzetben. Az Aquiline Projekt keretében több kezdetleges drónt is létrehoztak, ezek közé tartozott egy atommeghajtású prototípus is. Ez sugárzást is kibocsátott volna, igaz, a szakértők szerint ennek mértéke elenyésző lett volna.

A gyártásra kiválasztott cég végül a rendelkezésre álló keret tízszeresét, 110 millió dollárt kért a kivitelezésre. A döntéshozók ezt sokallták, a projektet pedig megszűntették.