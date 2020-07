A PlayStation 5 képes lesz teljesíteni a konzolosok régi vágyát

Azt már régóta tudni lehet, hogy pontosan milyen hardverrel kerülnek idén boltokba a PlayStation 5 konzolok, de sokan kételkednek benne, hogy a gép képes lesz-e teljesíteni az olyan ígéreteket, miszerint a videójátékok natív 4K felbontáson futnak, méghozzá 60 képkocka per másodperc képfrissítés mellett. A Marvel’s Spider-Mant is fejlesztő Insomniac Games szerint a hardver ki tudja préselni magából ezt a teljesítményt, legalábbis erre utal az a Twitter-bejegyzés, amiben a stúdió azt írja, hogy performance módban a PS5-re érkező Miles Morales: Spider-Mannel elérhető lesz a 4K/60 fps.

Swing through the city like never before on PS5 with an optional 4K / 60fps Performance Mode. #MilesMoralesPS5 #SpiderManPS5 pic.twitter.com/FhPEPLjnKL — Insomniac Games (@insomniacgames) July 20, 2020

Aki rendelkezik PlayStation 4 Pro konzollal, annak ismerős lesz a performance mód, hiszen a Sony eddigi legerősebb konzolján több játék esetében is lehetőség adódott arra, hogy váltogassunk a legszebb látványt vagy a legjobb teljesítményt (és itt a másodpercenként megjelenő képkockák számára gondolunk) nyújtó megjelenítés között. Az Insomniac bejegyzése alapján ez a PlayStation 5 esetében is így lesz, legalábbis a Miles Morales: Spider-Man esetében, és némi grafikai kompromisszumot kötve

a program játszható lesz 4K felbontásban, 60 fps képfrissítéssel.

Ez ugyanakkor még nem jelenti azt, hogy minden játéknál így lesz, hiszen már a PS4 Pro esetében is a fejlesztőstúdiókon múlott, hogy élnek-e ezzel a lehetőséggel. Az új Pókember-játék ugyanakkor nagyszerűen demonstrálhatja, hogy valójában mire képes a PlayStation 5: ha a nyílt világú program futtatható lesz ilyen módon, akkor valószínűleg számos más játék is elérhető lesz 4K-ban, 60 képkocka per másodperc képfrissítéssel, ami mindenképpen jó hír, hiszen a konzolosok régi vágya, hogy a játékgépeken is elérhető legyen a teljesítmény, amit eddig csak PC-s erőművekből lehetett kinyerni.