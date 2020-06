PlayStation 5-ön és Xbox Series X-en is visszafelé kompatibilis lesz a Cyberpunk 2077

Hét évvel az Xbox One és a PlayStation 4 megjelenése után idén ősszel a boltokba kerülnek a Microsoft és a Sony újgenerációs konzoljai az Xbox Series X és a PlayStation 5, és az új gépek esetében mindkét gyártó komoly hangsúlyt fektet arra, hogy az előző generációra megvásárolt játékok is játszhatók legyenek az új masinákon. Magyarán, ha valakinek például megvan PS4-re a Marvel’s Spider-Man, akkor a program játszható legyen PS5-ön is, akár lemezes, akár digitális formában.

Ezzel kapcsolatban tett ma nagy bejelentést a lengyel CD Projekt Red, a The Witcher-trilógia alkotói, akiknek idén esedékes a következő nagy durranása, a Cyberpunk 2077, ami egy belső nézetes szerepjáték lesz. A stúdió Twitteren tett bejelentése szerint a munkájuk visszafelé kompatibilis lesz a Sony és a Microsoft gépén is. Ha tehát valaki megveszi Xbox One-ra a játékot, az később Xbox Series X-en is játszhat majd a programmal, és ugyanez igaz a PS4/PS5 viszonylatában is.

We are happy to confirm that Cyberpunk 2077 will be backwards compatible with both next-gen consoles! Your PS4 copy of the game will work on PS5 on launch day. Anyone who buys the game on Xbox One will be able to play their copy on Xbox Series X when the console launches too!

— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) June 19, 2020