Privát üzeneteket is loptak a Twittert feltörő támadók

Már az FBI is vizsgálja a Twitter elleni nagy hackertámadást

Csütörtökön már az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) is bekapcsolódott a Twitter elleni hackertámadás vizsgálataiba. A kiberbűnözők szerdán törték fel olyan ismert személyiségek Twitter-oldalait, mint például Joe Biden, a demokraták várható elnökjelöltje, Barack Obama volt elnök, Bill Gates, a Microsoft társalapítója, vagy Elon Musk, dél-afrikai születésű amerikai milliárdos, aki egyebek között a Tesla cég alapítója. De hackerek üzenetei jelentek meg ismert hollywoodi sztárok Twitter-posztjai között is.

A bűnözők arra kérték a feltört fiókok tulajdonosait, hogy utaljanak bitcoin-adományokat és pénzt az általuk megadott címre. A művelet során a kiberbűzönők több mint 37 millió forintnyi bitcoint csaltak ki a felhasználókból, összesen 130 felhasználót céloztak meg, és 45-nek a jelszavát is megváltoztatták.

A BBC cikke szerint most újabb részletek derültek ki a nagyszabású támadással kapcsolatban. A Twitter hivatalosan is megerősítette, hogy a hackerek olyan hozzáférésekkel bírtak, amiket csak belsős dolgozók kaphattak volna meg. A kiberbűnözők úgy juthattak be a Twitter belső rendszerébe, hogy a dolgozók által Slack csatornán lopták el a szükséges jelszavakat.

Összesen nyolc felhasználó személyes adatait is le tudták tölteni, amelyek közül állítólag egyik sem tartozik híres emberhez. Ugyan azt még nem tudni, hogy pontosan kik az érintett személyek, de a fejlemény így is aggasztó, mivel ez azt jelenti, hogy a privát üzenethez, a küldött képekhez és videókhoz is hozzá tudtak férni az illetéktelenek.

(Kiemelt kép: GettyImages)