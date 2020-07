Az UFO-kutató állítja: csészealjat találtak a Google Térképen

Ufóvadászok szentül meg vannak győződve róla, hogy idegen objektumok létezését bizonyító dolgot találtak a Google Térképen. A csészealjra hasonlító tárgyat egy új-zélandi St. Kilda strand felett szúrták ki egy 360 fokos felvételen. A fotót még 2014-ben töltötte fel a szolgáltatás adatbázisába egy David Newstead nevű férfi, és a tájképen felül egy diszkalakú, szárnyak nélküli repülő objektum is látható rajta.

Scott C. Waring, a hírhedt összeesküvés-elmélet hívő, UFO-kutató szerint valóban földönkívüli tárgy lehet, semmi más. Hozzá kell tenni, hogy a férfi korábban már több alkalommal is fantasztikus felfedezésekről számolt be, például hogy egy ősi várost és piramist talált a víz alatt.

Larry Sessions, csillagász szerint valójában a pareidolia nevű jelenséggel magyarázható a dolog. Ez egy olyan illuzórikus érzet, amely során bizonytalan és véletlenszerű ingereket (többnyire hangokat vagy képeket) konkrétnak és tisztán kivehetőnek érzünk. Az ismertebb példák közé tartozik, amikor a felhőkben látni vélünk állatok alakját vagy arcokat a Hold felszínének mintázatában, vagy rejtett üzeneteket hallunk ki a visszafelé lejátszott lemezen.

Vagy éppen csészealjat látunk egy felvételen, ami egyébként drón is lehet.

