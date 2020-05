Kalózok vandálkodnak a Google Térképen

Napjaink egyik leggyakrabban használt szolgáltatása és okostelefonos alkalmazása a Google Térkép, amit egyaránt használunk navigációra ha sétálunk, ha tömegközlekedünk, netán vezetünk. A térképszolgáltatás azon felül, hogy hasznos, rendszerint hallani vele kapcsolatos meglepő történetekről. Megesett már, hogy 22 év után a Google Mapsen találták meg egy eltűnt férfi maradványait, vagy hogy valakinek a himbálózódó péniszét sikerült megörökíteni, de arra is volt példa, hogy a térkép buktatott le egy hűtlen házastársat.

A TorrentFreak figyelt fel rá, hogy internetes kalózok is kihasználják a térképet linkjeik terjesztésére, ráadásul ezeket a keresőmotorok is felkapják, így több ezres látogatottságot tudnak elérni a módszerrel. A portál szúrta ki, hogy az indiai New Delhi közepén az egyik lokációhoz tartozó, felhasználó által generált térkép az alábbi módon lett felcímkézve: „GTA V Free Download For PC Full Version Setup+Torrents”

A link a hellboundgamers.com egy azóta már eltávolított aloldalára vezetett. A TorrentFreak több ilyen „kalózkincset” is talált a Google Térképen, mindegyik kalóztartalmakra utaló kulcsszavakat tartalmazott, nem csak játékokhoz, de filmekhez vezető linkeket is. Sajnos a hivatkozás jelentős része az illegális tartalom mellett káros adathalász oldalakra is elvezethet, ahol bankkártya-adatokat próbálnak kicsalni a netezőkből.

(Kiemelt kép: GettyImages)