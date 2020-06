Hiánypótló funkciót kaphat a Spotify

A Spotify mobilalkalmazásba a jövőben egy integrált videólejátszó kerülhet, ami főleg videoklipek megjelenítéséhez lenne hasznos. Az erre utaló jeleket Jane Manchun Wong fedezte fel az app forráskódjában. A fejlesztő szerint az éppen lejátszott dal adatlapján megjelent a Video nevű opció a választható fülek közt, ami arra utalhat, hogy végre teljes hosszúságú zenei videókat lehet majd nézni appon belül. A Spotify egyes számoknál jelenleg is megjelenít pár másodperces mozgóképet, de csak kiragadott kockákat.

A YouTube Music egyébként már tartalmaz komplett klipeket, és a Spotify vélhetően nem akar lemaradni a konkurens streaming szolgáltatástól ilyen téren. Egyelőre még nem tudni, hogy élesben mikor válik elérhetővé az újítás.

Spotify is finally working on a tab to switch between Canvas, Album Art, and Video (which is new!) pic.twitter.com/xOwvoSnBdV

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) June 20, 2020