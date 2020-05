Xiaomi Mi 10 Pro: újabb mobil, ami a csúcsra tör

Hazánkba is megérkezett a Xiaomi csúcskészüléke, a Mi 10 Pro, ami – szinte – minden tekintetben prémium telefon, ugyanakkor a jó ár/érték arányú készülékeiről híres gyártó ezzel a mobillal az Apple, a Samsung és a Huawei nyomába lépett: az árcédula láttán sokan fognak hátrahőkölni.

Ennél jobb kínai robotporszívót most nem nagyon talál

A Xiaomi hivatalosan csak tavaly decemberben érkezett meg Magyarországra, de a gyártó készülékei így is évek óta népszerűek a hazai felhasználók körében, ami egyértelműen annak köszönhető, hogy a kínai cég többnyire jól használható, rendesen összerakott, és ami a legfontosabb, vonzó áron kínált mobilokkal állt elő az elmúlt időszakban – elég csak az olyan telefonjaikra gondolni, mint a Redmi Note 8T.

Idővel persze elkerülhetetlen volt, hogy a vállalat az olyan konkurensek nyomába eredjen, mint a Huawei, és ennek a versenynek az eredménye a Xiaomi Mi 10 Pro, ami tényleg egy felsőkategóriás prémium készülék, de ennek megfelelően az ára is meglehetősen borsos: 380 ezer forintot kérnek érte.

Xiaomi Mi 10 Pro

Méretes mobillal van dolgunk: a Mi 10 Pro igazi tepsi a maga 162,5 x 74,8 x 9 milliméteres méretével, amihez 208 grammos súly dukál. Egykezes használatra többnyire alkalmatlan, viszont kézbe véve azonnal érződik, hogy egy felső kategóriás készülékkel van dolgunk. A telefonnak lényegében nincsenek élei, a lekerekített üveg és az alumínium keret tökéletesen illeszkednek, és nálam hatalmas piros pont, hogy az üveg hátlap nem csillog, hanem matt, így nem olyan zavaróak az ujjlenyomatok.

Képernyőként egy 6,67 hüvelykes, HDR10+ kompatibilis AMOLED panelt kapunk, 1080 x 2340 pixeles maximum felbontással, 90 Hz-es képfrissítéssel, és olyan képminőséggel, ami bőven felveszi a versenyt mind a Samsung Galaxy S20, mind a Huawei P40 modellekkel, legyen szó akár a színek megjelenítésértől, a kontrasztól vagy a fényerőről – utóbbinak hála a telefon még verőfényben is hunyorgás nélkül használható. A kávák minimálisak, az előlapi kamera képernyőbe vágott lyuka a bal oldalra került és egész visszafogott, és már itt is adott a kijelzőbe épített ujjlenyomat-olvasó, ami ráadásul

gyorsan és megbízhatóan műkődik.

A keret bal oldalán nem találunk semmit, jobb oldalra került a bekapcsoló gomb és hangerő szabályzó, a készülék tetején egy extra hangszóró, az infra és egy mikrofon kapott helyet, alul pedig az USB-C port, egy újabb hangszóró, még egy mikrofon és a SIM-tálca fogadja az embert – az első kellemetlen meglepetésekkel együtt. A készülékbe csak egy nanoSIM-nek van hely, szóval a dual SIM lehetőségnek búcsút mondhatunk, illetve a háttértár bővítését is elfelejthetjük. Szemfülesek pedig azonnal észreveszik, hogy a tálca nem gumírozott, tehát a közel 400 ezer forintért kínált telefon nem vízálló, ami ebben a szegmensben manapság már igen csak meglepő hiányosság.

Ahogy az is, hogy a készülék dobozában nincs fejhallgató. Ennyiért a kiegészítőnek be kellett volna férnie a csomagba az USB-C/jack átalakító mellé. Apró pozitívum ugyanakkor, hogy a vízállóságot sztereó hangszóróval ellensúlyozta a gyártó: a Mi 10 Pro nemcsak hangos, de még jól is szól.

Hardver tekintetében viszont már nincs mire panaszkodni: a burkolat alatt egy nyolcmagos Snapdragon 865 processzor kapott helyet, amit egy Adreno 640 grafikus chip, 8 GB LPDDR5 RAM, 256 GB (UFS 3.0) háttértár és egy 4500 milliamperórás akkumulátor egészít ki – utóbbit 50 wattal lehet vezetéken, 30 wattal pedig vezeték nélkül tölteni. És bár könnyű, de azt sem szabad elfelejteni, hogy ez a készülék már képes csatlakozni az újgenerációs 5G hálózatokra és a WiFi 6-ot is tudja, szóval az árcédulán szereplő összeg azért nem véletlen, a Mi 10 Pro sok szempontból jövőálló.

Ezt bizonyítja a nyers teljesítményt is. Az erre szakosodott Antutu alkalmazásban 572356 pontot mértem, amivel a Mi 10 Pro a Samsung Galaxy S20 Ultrát is lenyomja, a Huawei P40 Prót pedig messze lekörözi. A gyakorlatban ez annyit tesz, hogy nemcsak jelenleg nem találunk olyan programot és mobiljátékot, amit ez a telefon ne futtatna zökkenőmentesen, de az elkövetkezendő években sem nagyon lesz olyasmi, ami képes lenne megfogni ezt a hardvert.

Ugyanitt kiemelendő, hogy a Xiaomit nem sújtja amerikai szankció, így vannak Google szolgáltatások és Play Áruház is, a készüléken Androd 10 fut, amit a teljesen jól használható MIUI 11 kezelőfelület egészít ki, és a telefon még idén megkapja a napokban bejelentett MIUI 12 globál verzióját is.

Fotóban ott van a szeren

Manapság a mobilok esetében a kamerák ugyanolyan fontosak, mint a hardver, és ilyen tekintetben a Mi 10 Pro sem okoz csalódást. A 20 megapixeles előlapi kameránál ugyan találunk sokkal jobbat a piacon, de a lényeg a hátlapi egységeknél van, és itt azért van mire büszkének lenni a Xiaominak – első körben arra, hogy nem raktak akkora kameraszigetet a telefonjukra, mint az Apple, a Samsung és a Huawei.

Hátul összesen négy egységet kapunk: a fő attrakció a 108 megapixeles, 1/1,33 hüvelykes szenzorral szerelt főkamera (24 mm, f/1,69), amivel alapból 25 megapixeles fotók lőhetők, de természetesen lehetőség van arra is, hogy 20-30 MB méretű, 108 megapixeles felvételeket lőjünk. A végeredmény egészen lenyűgöző: tűéles, elképesztően részletes és remek színekkel operáló fotók, és a szenzor este is kiváló munkát végez – olyan végeredményt persze nem kapunk, mint a P40 Pro esetében, de

a Xiaominak így sincs oka szégyenkezni.

A főkamera mellé jár egy makrózásra is használható, 20 megapixeles ultraszéles egység (15 mm, f/2,2), illetve egy 12 megapixeles (50 mm, f/2,0) és egy 8 megapixeles (94 mm, f/2,0) telefotó kamera. Előbbi 2x optikai, míg az utóbbi 3,7x optikai és 5x hibrid nagyításra képes, illetve adott a lehetőség az 50x digitális zoomra is, aminek itt ugyanúgy nincs sok gyakorlati haszna, mint a P40 Pro esetében. A kétszeres és az ötszörös nagyítással ugyanakkor abszolút elfogadható eredményt kapunk, képminőség és képstabilizálás tekintetében is legalább olyan jó ez a készülék, mint a Huawei legutóbbi csúcstelefonja.

A szuperszéles kamera szintén pazar képeket készít, legalábbis normális fényviszonyok között. Az esti fotókhoz viszont ez a modul már kevés, és a Xiaominál széles látószögben nem használható az éjszakai mód sem, ami képes lenne szoftveresen javítani a végeredményen. Szerencsére a legnagyobb szenzor ezt simán ellensúlyozza, és összességében elmondható, hogy a Xiaomi elég korrekt kamerarendszert pakolt össze, olyat, ami videózás során is megállja a helyét. A 8K/30 fps felvételeknek ugyan itt sincs több értelme, mint a Galaxy S20 Ultránál, viszont a 4K/60 fps videók kiválóak: a színek, a részletesség, és a dinamikatartomány mind rendben vannak, és emellé normális képstabilizálás is jár.

Drága, de jó telefon

A Xiaomi Mi 10 Pro egy kifejezetten drága, ugyanakkor nagyon jó telefon, igazi csúcskészülék. Messze nem hibátlan, hiszen a vízállóság és a dual SIM hiánya azért fájó, de minden más területen szinte a maximumot hozza a mobil, legyen szó akár a teljesítményről, akár a fotózásról. A 380 ezres árcédula persze sokaknak elérhetetlenné teszi a telefont, és még azzal is barátkozni kell, hogy a Xiaomi kér ennyi pénzt egy mobilért, de akinek telik a készülékre, az

olyan telefont kap, amit évekig felesleges lesz lecserélni.

Ráadásul azt is érdemes tudni, hogy a gyártó egészen egyedi ajánlattal küldi kereskedelmi forgalomba a mobilt: a Xiaomi a jótállás ideje alatt egyszeri alkalommal ingyen kicseréli a törött kijelzőt, ami elég nagyvonalú lépés, hiszen egy ilyen szervíz általában 60-80 ezer forintot kóstál.