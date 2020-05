Még hasznosabbá válik a Google Chrome újítása

Mindenki ismeri az érzést, amikor rengeteg lapot nyitott meg egyszerre a böngészőjében (akár munkához, kutatáshoz, vagy szórakozáshoz), de csak kapkodja fejét, melyik is az, amelyikre éppen szüksége van. A Google erre válaszul új funkciót fejlesztett a Chrome böngészőhöz: a lapcsoportokat (Tab Groups), amelyek segítségével úgy rendezhetjük a megnyitott füleket, akár a könyvjelzőket külön mappák alá. A csoportoknak a címkén túl állíthatunk be saját színt is, így még könnyebben elkülönülnek a munkához használt fülek az egyéb más oldalaktól.

Ez a funkció egyelőre még a Chrome aktuális bétájában használható, de a héten megjelenő Chrome 83-mal a stabil verzióban is elérhetővá válik. Igaz, a fülek rendezésére szolgáló funkció nem lesz mindenkinél azonnal elérhető, fokozatosan aktiválják majd egyes felhasználóknál. A Chrome fejlesztőknek szánt verziójában, a Chrome Canary-ban pedig már fellelhetők az arra utaló jelek, hogy később a lapcsoportok még hasznosabbá válnak – szúrta ki a TechRadar.

A Canary Chrome 85-ös buildjében már tesztelhető, hogyan működnek majd a lapcsoportok, miután összecsukhatóvá és kinyithatóvá válnak. Aki eddig már próbálgatta volna a lapcsoportok kezelését, annak ugyanis feltűnhetett, hogy a csoportok létrehozása után a megnyitott fülek továbbra is egymás mellett foglalják a helyet, a címkék pedig csak elválasztásra szolgálnak. Ám ha a jövőben össze lehet csukni a megnyitott lapokat, lényegesebben átláthatóbbá válik a böngésző.

A Chrome Canary-ben az alábbi módon tudjuk engedélyezni a fejlesztést, ha kipróbálnánk:

Töltsük le a Chrome Canary-t innen!

Írjuk be a böngészősávba, hogy „chrome://flags/#tab-groups-collapse”!

Keressük meg a listában az „Tab Groups Collapse” beállítást és engedélyezzük, azaz állítsuk át „Default”-ról „Enabled”-re.

Indítsuk újra a böngészőt!

(Kiemelt kép: GettyImages)