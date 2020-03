Ismét megdőlt egy rekord a koronavírus miatt

Egy hónapja se jelent meg a Warzone, máris itt az újabb Call of Duty

Hétfőn újabb rekordot döntött meg a Steam, a világ legnagyobb digitális játékáruháza és játékkliense: március 30-án volt olyan időszak, amikor 23 571 959-en használták egyszerre a szolgáltatást – látható a Steamdb aktuális kimutatásán. Az új-koronavírus terjedését és az otthonmaradást ösztönző intézkedéseket megelőzően a legmagasabb felhasználószám a 20 milliót sosem érte el a Steam 2004-es indulása óta, a járvány elharapódzása óta viszont egyre többen fordulnak a videojátékos szolgáltatás felé, aminek következtében lényegében pár naponta dőlnek meg a rekordok.

A 23,5 millió szám ugyanakkor nem azt jelzi, hogy ennyien futtattak valamilyen játékot a Steamen keresztül, csak a bejelentkezett felhasználókat mutatja. Konkrét programmal nagyjából 7,25 millió ember játszott (ami szintén több, mint a legutóbbi, hétmilliós csúcs), a legnépszerűbb címeknek pedig továbbra is az ingyenes Counter-Strike: Global Offensive és a Dota 2 bizonyultak, de szépen feljött az élmezőnybe a PUBG is, a negyedik helyre pedig a tegnap megjelent Mount & Blade 2: Bannerlords verekedte fel magát, mindössze pár óra alatt, ami egészen döbbenetes teljesítmény egy független játéktól – a program még a jelentős tömegeket megmozgató Grand Theft Auto V online részét is maga mögé utasította.