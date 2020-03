Itt a megoldás, ha játszana, de nincs konzolja vagy bivalyerős PC-je

A koronavírus-járvány egyre több embert kényszerít a négy fal közé, és otthon töltendő idő kiválóan elüthető például videójátékokkal. Főleg akkor, ha az embernek van a sokszor igencsak erőforrás-igényes programok futtatására alkalmas PC-je vagy konzolja. De mit tegyünk, ha nincs? Erre a helyzetre lehet megoldás a Geforce Now, ami az úgynevezett cloud gaming technológiával teszi lehetővé, hogy egy bénácska gépen is játszhassunk a kedvenceinkkel.

A cloud gaming lényege, hogy a játék futtatásához szükséges számítások nem azon a gépen történnek, ahol játszunk, hanem egy távoli, kellően erős masinán (tehát a felhőben), hozzánk pedig csak a kép érkezik a neten keresztül. Ennek persze feltétele a kellően gyors kapcsolat, ami nemcsak ahhoz szükséges, hogy ne szaggasson a közvetítés, de ahhoz is, hogy megfelelő legyen a késleltetés a mi gépünk és a játékot futtató szerver között. Magyarán: ha megnyomunk egy gombot, azonnal látszódjon az akció a kijelzőnkön, hiszen ennek hiányában élvezhetetlenné válik az egész.

Geforce Now

A technológia nem új keletű, már tíz éve is akadtak olyan cégek, amelyek így próbálták kiváltani a bivalyerős PC-k építését és a konzolok vásárlását. Életképes szolgáltatás ugyan egyikből sem lett, de ez nem vette el mások kedvét, hogy megvessék a lábukat ezen a területen. A legújabb versenyzők egyike épp a Google, ami még tavaly, Stadia néven indított hasonló platformot, illetve a Microsoft is dolgozik azon, hogy a jövőben Xbox-konzol vagy Windows 10-et futtató PC nélkül is elérhessük a játékainkat – akár mobilon.

A felhasználókért zajló küzdelembe ugyanakkor beszállt a videokártyáiról híres Nvidia is, ami több évnyi fejlesztést követően Geforce Now néven indította el saját szolgáltatását: a program letölthető Windowsra, Mac-re, a gyártó saját fejlesztésű, Shield nevű készülékére, illetve Androidot futtató okostelefonokra is. A rendszer még messze nem tökéletes, ugyanakkor működik és használható, hazánkban is elérhető (ellentétben a Stadiával), és most akár ingyen is kipróbálható.

Ahhoz, hogy használhassuk a rendszert, szükséges egy regisztráció, majd két lehetőséget közül választhatunk: van az ingyenes verzió, ami jelenleg napi egy órányi játékot enged, illetve adott a Founders előfizetés, ami havi 5 és fél euróért jóval több játékidőt és szebb grafikát kínál, illetve három hónapig ingyenes elérést. Ezzel egyetlen baj van csupán: a cikkünk írásakor csak feliratkozni lehet erre a lehetőségre, és a rendszer értesít, amennyiben „felszabadul egy hely” – természetesen próbálkoztunk, de 48 órán belül nem nyertünk bebocsátást a fizetős verzióba.

Amit még érdemes tudni, hogy azért ennek a rendszernek is van minimum követelménye: 64 bites Windows 7 (vagy macOS 10.10), kétmagos processzor 2 GHz-es órajellel, 4 GB RAM és egy olyan videokártya, ami támogatja a DirectX 11-et. Telefon esetén pedig Android 5, 2 GB RAM és OpenGL ES3.2 támogatás a feltétel. E mellé szükséges még minimum 15, de inkább 25 megabites net, a gépet pedig ajánlott vezetékkel a routerre kötni, vagy 5 GHz-es wifire csatlakozni – 2,4 GHz esetén a rendszer azonnal jelezni fogja, hogy jó eséllyel az nem lesz elég a zavartalan játékhoz.

Vágjunk bele!

A program telepítését követően csak be kell jelentkezni, majd egy meglehetősen puritán felület fogadja a felhasználót, összesen pár tucat kiemelt játékkal. Amit nagyon fontos tudni, hogy a Geforce Now nem olyan, mint a Stadia, tehát nincs saját áruháza, a virtuális gépen olyan játékok futtathatók, amikkel más digitális szolgáltatásokban – Steam, Epic Games Store, Uplay – már rendelkezünk.

Ez olyan szempontból mindenképpen pozitív, hogy a Stadiával ellentétben itt nem kell játékot vásárolnunk, ugyanakkor, ha nem rendelkezünk az említett rendszerekben korábban már beszerzett programokkal, akkor a lehetőségeink a free-to-play programokra (Fortnite, League of Legends, Destiny 2, Path of Exile stb.) korlátozódnak. Szerencsére a kiadók manapság két kézzel szórják az ingyen játékokat, így nem olyan nehéz tesztelni, hogyan is működik ez az egész a gyakorlatban.

Íme egy egészen aktuális példa: a jelenleg ingyen kínált World War Z például simán játszható a Geforce Now szolgáltatáson keresztül.

A rendszer nagy hiányossága, hogy hiába rendelkezünk mondjuk több tucat játékkal a Steamen, nem mindegyik kompatibilis a szolgáltatással. Ez a kiadóktól függ, és nem mindegyik rajong az Nvidia megoldásáért. A 2K Games, a Bethesda és Square Enix istállójából származó alkotásokat például nem érjük el, ugyanakkor a CD Projekt és a Ubisoft címei igen – az Assassin’s Creed-epizódok esetében még arra is van lehetőség, hogy válasszunk, a Steamen vagy a Uplay-en keresztül kívánjuk futtatni őket.

Ami a használatot megnehezíti, hogy a rendszerben nem találunk egy teljes listát, hogy mely játékok futtathatók a szolgáltatáson keresztül. A Geforce Now főoldala ugyan kiemel néhány ingyenes és érdekesebb címet, de ezen felül csak egy keresőt kapunk, oda kell beírni a meglévő programjaink címét, és amennyiben van találat, úgy kezdeményezhetjük a játék indítását, illetve az adott programot hozzá lehet adni a főképernyőhöz, hogy a jövőben ne kelljen keresgéléssel szöszmötölni.

Mi a Batman: Arkham City játékkal teszteltük a rendszert (de ennél frissebb címek is játszhatók dögivel), ami évek óta elérhető a Steam könyvtárunkban. A címet bepötyögve a Geforce Now jelezte, hogy kompatibilis a program, rákattintottunk az indításra, és ezt követően a szolgáltatás csatlakoztatott minket egy távoli, a miénknél jóval erősebb géphez. A képernyőn megjelent a Steam belépő képernyője, megadtuk az adatainkat, majd azonnal a Batman-játék adatlapján találtunk magunkat.

Itt ugyanúgy rá kell nyomni a telepítésre, mint bármikor máskor, viszont a folyamat alig pár másodperc alatt lezajlik, így rögtön indítható a játék. Megfelelő internetkapcsolat esetén pedig innentől minden úgy zajlik, mintha a saját gépünkön futna az Arkham City. Kezdésnek megkapjuk a kötelező logókat, majd bejön a főmenü, és ha van korábbi mentésünk a felhőben, akár folytatható is a játék.

A rendszer alapból 720p felbontásban futtatja a játékot (60 fps mellett), ezt nekünk kell manuálisan 1080p-re állítani a beállítások között (nagyobb felbontásra nincs lehetőség) – már amennyiben szeretnénk, és a netkapcsolatunk sebessége is lehetővé teszi.

Az Arkham City a mi esetünkben probléma nélkül játszható maradt 1080p-ben, szaggatás és mindenféle lag nélkül, egy pillanatig sem éreztük, hogy a programot nem a saját gépünk futtatja, hanem egy másik eszköz valahol Európában. Az egyetlen gondot az okozta, hogy az ingyenes előfizetés mellé járó egy óra meglehetősen gyorsan elröppent, és a kicselezésére csak akkor van lehetőség, ha van türelmünk több e-mail címmel több regisztrációt készíteni – a rendszer ugyanis nem figyeli, hogy a profilokból hányan használják ugyanazt a Steam/Uplay/stb. accountot.

Vannak még kérdések

A Geforce Now tehát működik, bár egyelőre limitált keretek között. Egyrészt jelenleg várólistás a normális játékidőt biztosító Founders előfizetési lehetőség, másrészt az elérhető játékok listája is foghíjas. Utóbbi persze a kisebbik gond, hiszen így is több száz program érhető el a szolgáltatáson keresztül – csak jó lenne, ha nem egy keresőben kellene kutatni utánuk, hanem lenne egy böngészhető könyvtár, amiben ABC-sorrendben szerepelnek a különböző címek.

A szolgáltatás egyelőre elég béta jellegű,

jó pár funkción lehetne még csiszolni, de ettől függetlenül használható. Kérdéses persze, hogy a nagy kiadók távolmaradásával mennyire lehet életképes a szolgáltatás, illetve most még azt sem tudni, hogy a jelenlegi előfizetési díjjal (ami nagyjából 2000 Ft havonta) üzletileg megéri-e az Nvidia számára. A válaszokat egyelőre a jövő homálya fedi, de annyi már most is látszik, hogy a Geforce Now-ban ott a potenciál, hogy használható alternatíva legyen azok számára, akik nem feltétlenül akarnak súlyos százezreket PC-építésre vagy konzolvásárlásra költeni.