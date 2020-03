Újabb rekord dőlt meg a koronavírus miatt

A hétvégén újabb rekordot döntött meg a Steam: volt olyan időszak, mikor egyszerre 22 678 529-en használták a szolgáltatást – írja a PC Gamer. Az elképesztő számot magyar idő szerint délután három körül mérték, mikor felkeltek az emberek az Egyesült Államokban és épp este volt Kínában. Ez a felhasználószám már önmagában is komoly eredmény, de főleg úgy, ha azt nézzük, hogy egy héttel ezelőtt még 19 728 294 felhasználó számított a csúcsnak.

Persze csodálkozni nincs min, ahogy egyre többen szorulnak kötelező vagy önkéntes karanténba, úgy növekszik azoknak a száma, akik videojátékozással igyekeznek elütni az időt.

Ez a szám persze nem azt jelzi, hogy ennyien futtattak valamilyen játékot a Steamen keresztül, csak a bejelentkezett felhasználókat jelzi. Konkrét programmal nagyjából 7 millió ember játszott (ez is egymillióval több, mint amikor legutóbb írtunk erről), és a legnépszerűbb címnek most is az ingyenes Counter-Strike: Global Offensive és a Dota 2 bizonyultak, de szépen feljött az élmezőnybe a Football Manager 2020 is, amit a kiadó egy egész hétre ingyenessé tett mindenki számára.