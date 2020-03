Szenzációsat bakizott egy misét közvetítő olasz pap

A koronavírus-járvány miatt izolációra kényszerült emberek életében minden korábbinál fontosabb a megfelelő internetkapcsolat, főleg igaz ez Olaszországban, ahol kijárási tilalom érvényes. Egy találékony pap sem szeretett volna lemondani a miséről, így otthonából próbált híveihez szólni, ám egy kis baki becsúszott a dologba. Az élő közvetítés közben ugyanis bekapcsolva maradtak videós filterek, így szemüveg, szakáll, cicafül és más dolgok kerültek az arcára. Mondani sem kell, hogy a komikus videót már több mint 77 ezren osztották tovább, és 5,1 millióan nézték meg a Twitteren.

In Italy today, a priest decided to live-stream a mass due to COVID-19. Unfortunately he activated the video filters by mistake. pic.twitter.com/zu2qwAlCyT

— Gavin Shoebridge (@KiwiEV) March 24, 2020