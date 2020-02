A Google ismét törölte a kémkedéssel vádolt csevegőt

Ön után is kémkedhettek a legnépszerűbb böngészőn keresztül

Még tavaly év végén számoltunk be róla, hogy a ToTok (nem, nem a TikTok) nevű csevegő eltűnt az App Store és a Google Play Store kínálatából, miután a New York Times magazin és az amerikai szervek rávilágítottak, hogy valójában az Egyesült Arab Emírségeknek kémkedő szoftverről van szó.

A július 27-én megjelent, ingyenes mobilalkalmazás hamar népszerűvé vált az Emírségekben, lévén kevés más alternatíva érhető el az országban, többek közt a népszerű WhatsApp és a Skype is tiltottnak számít. A ToTok aztán a Közel-Keleten és a világ többi országában is elterjedt, az Egyesült Államokban is előkelő helyig jutott az App Store-ban. Ekkor a tech portálok és biztonsági szakértők azt ajánlották a felhasználóknak, hogy a biztonság kedvéért inkább töröljék az alkalmazást, amennyiben korábban letöltötték.

Januárban a Google végül visszaengedte a ToTokot a Play Áruházba, ekkor úgy tűnt, hogy a keresőcég vizsgálatai alapján ártalmatlannak találta.

A legfrissebb fejlemény, hogy az appot megint eltávolították, arra hivatkozva, hogy sérti az áruház szabályzatát.

A pontos indokokat egyelőre még nem közölte a Google.

A vádak szerint az applikáció amellett, hogy csevegésre ad lehetőséget, a háttérben információkat gyűjt össze a felhasználók kapcsolatairól, tartózkodási helyéről és beszélgetéseiről. A csavar a történetben, hogy a fejlesztők annyira nem is leplezték az adatgyűjtő tevékenységet: az alkalmazás csak hozzáférést kért a mikrofonhoz, a kamerához, a képekhez, a tartózkodási helyhez, a naptárhoz és a névjegyekhez, ezeket általában is kérni szokták a csevegők.

A különbség, hogy a ToTok feltételezhetően nem csak indokolt esetekben használja ki ezeket a hozzáféréseket, hanem gyakorlatilag folyamatosan, kémkedési célzattal – ehhez pedig maguk a felhasználók biztosítják a szükséges jogokat.

(Kiemelt kép: AFP)