Már csak pár hét, és jön az idei olcsó iPhone

Január végén kezdtek el szállingózni a pletykák, miszerint az Apple partnerei februárban elkezdik az új, állítólag pénztárcabarát iPhone összeszerelését, így már márciusban leleplezhetik a modellt. A hírhedt szivárogtató, Evan Blass nemrég szintén erről számolt be a Twitteren, hozzátéve, hogy egész pontosan március közepén lesz a bemutató, így már tényleg csak legfeljebb egy hónapot kell várni. Az még kérdéses, hogy az eddig iPhone SE2 néven emlegetett modell végül az iPhone 9 elnevezést kapja-e.

Az eddigi információk alapján a modell 4,7 hüvelykes LCD kijelzőt kap, hátlapi üvegborítással. Az Apple házon belül fejlesztett A13 bionikus chipje dolgozik benne 3GB RAM társaságában, 64/128GB tárhellyel lesz választható. Színekből a hagyományos ezüst, piros, és asztroszürke lesz a kínálat. Alapvetően sokban nem fog különbözni az iPhone 8-tól, kivéve az erősebb processzort és a RAM mennyiségét.

Eddig az tűnik valószínűnek, hogy a 64GB-os variáns 399 dolláros áron (nettó 112 ezer forint) lesz kapható, míg a 128GB-os változatért 499 dollárt (nettó 142 ezer forint) kell majd fizetni. 5G-támogatásra még nem számíthatunk.

And finally comes your very first look at #Apple‘s highly anticipated #iPhoneSE2 aka #iPhone9!

360° video + stunning official looking 5K renders + dimensions, on behalf of my Friends over @igeeksblog

-> https://t.co/vXBBRhDlgA pic.twitter.com/YQHMEZUz9e

— Steve H.McFly (@OnLeaks) January 7, 2020