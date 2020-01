Már egy iPhone-nal is védhetjük a fiókjainkat

A Google tavaly év elején jelentette be, hogy az Android 7.0-át, vagy annál frissebb verziót használó okostelefonok biztonsági hardverkulcsként is használhatók kétlépcsős azonosításhoz. Korábban mi is rengeteget írtunk arról, hogy a kétlépcsős azonosítást (vagy kétfaktoros hitelesítést) mindenképp érdemes bekapcsolni azokban a szolgáltatásokban, ahol van rá lehetőség, például a Facebookhoz, vagy a Gmailhez.

A keresőóriás frissítést adott ki a Smart Lock iOS-es verziójához, így az iOS-felhasználók már az iPhone-jukat, iPadjüket is használhatják a kétfaktoros azonosításhoz, ahogy eddig az androidosok is a saját készüléküket. Az egyetlen feltétel, hogy iOS 10, vagy annál frissebb rendszer fusson a kütyün.

A felhasználó ezen a linken talál magyar nyelvű segítséget a beállításhoz, ami mindössze néhány lépést igényel. Mindenek előtt ellenőrizzük, hogy telepítettük-e a mobilunkra a Smart Lock appot.

Győződjön meg arról, hogy be van kapcsolva a Kétlépcsős azonosítás vagy a Speciális védelem. Látogasson el a myaccount.google.com/security oldalra valamelyik támogatott böngészővel, például a Chrome-mal. Koppintson a „Bejelentkezés a Google-ba” rész alatt a Kétlépcsős azonosítás lehetőségre. Előfordulhat, hogy ehhez be kell jelentkeznie. Kattintson a Biztonsági hardverkulcs hozzáadása lehetőségre, majd válassza ki iPhone-ját és kattintson a Hozzáadás gombra. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, és kapcsolja be iPhone eszköze beépített biztonsági kulcsát. Ehhez koppintson az Igen, elfogadom lehetőségre, amikor a Smart Lock alkalmazás arra kéri.

De mi is az a biztonsági hardverkulcs?

A legtöbb ember csak jelszóval védi a fiókjait, ami ma már édeskevés. A kétlépcsős azonosításnak köszönhetően, ha egy hacker, vagy egy rosszakaró megszerzi a jelszavunkat, nem fog tudni belépni a fiókba ismeretlen eszközről,mert a jelszón túl meg kell adni egy további kódot is, amit kérhetünk SMS-ben, vagy telefonhívásban.Ezen felül arra is van lehetőség, hogy ne kódot kérjünk, hanem úgynevezett biztonsági hardverkulcsot állítsunk be, mondjuk egy USB-sticket, vagy most már a mobilt.

Így ha ismeretlen számítógépről akarna valaki bejelentkezni a fiókunkba, ahhoz előbb be kell dugnia az USB-portba a párosított hardverkulcsot is, illetve mostantól már elég lesz annyit csinálni, hogy csatlakoztatjuk Bluetooth-on keresztül a telefont. IPhone és iPad esetében a folyamat így nézhet ki beállítás után:

Győződjön meg arról, hogy mindkét eszközön be van kapcsolva a Bluetooth! Jelentkezzen be Google-fiókjába Chrome OS (79-es vagy újabb verzió), iOS, macOS vagy Windows 10 operációs rendszert használó eszközön! Ellenőrizze iPhone-ján, hogy kapott-e Smart Lock-értesítést, majd koppintson az értesítésre! A bejelentkezés megerősítéséhez bökjön az Igen gombra!

A cég szerint mindenkinek javasolt a mobil biztonsági kulcsként való használata, főleg azok számára, akik nagyobb eséllyel eshetnek online támadás célpontjává, például közéleti személyiségnek, celebeknek, vagy aktivistáknak.

