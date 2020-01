Megvannak a PlayStation Plus januári ingyen játékai

Beköszöntött 2020, és ennek örömére a január 1-én a Sony annak rendje és módja szerint szépen be is jelentette, hogy az év első hónapjában mik lesznek a PlayStation Plus szolgáltatás ingyen letölthető játékai. A cég nem aprózta el a dolgot, hiszen a szokásos két cím közül az egyik a Uncharted: The Nathan Drake Collection, ami konkrétan három játékot tartalmaz, a népszerű és műfajteremtő Uncharted-széria első három részét, azoknak is a PlayStation 4 konzolokra optimalizált változatát. A második versenyző a 2010-es évek egyik legelvetemültebb alkotása, a Goat Simulator, amiben – a címnek megfelelően – egy kecske bőrébe bújva lehet őrültebbnél őrültebb dolgokat végrehajtani.

Ha pedig valaki elfeledkezett volna a decemberi játékokról, nem kell aggódni, hiszen a lövöldözős Titanfall 2, és a motoros Monster Energy Supercross — The Official Videogame január 6-ig még szintén ingyen letölthető programok, szóval élő PS Plus előfizetéssel még simán pótolható a mulasztás.

A PlayStation Plus egy extra szolgáltatás a PlayStation 4 tulajdonosoknak, ami nemcsak új programokat kínál minden hónapban, de szükséges ahhoz is, hogy a PS4-es videojátékok multiplayer része is használható legyen, továbbá extra kedvezményeket, ingyen profilképeket és témákat biztosít a PlayStation Store-ban, illetve lehetővé teszi, hogy a játékmentések a felhőbe kerüljenek.

Nyitókép: SIE