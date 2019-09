Tudta? Így változott a bankolás szeptember 14. után

2019. szeptember 14-én életbe lépett a pénzügyeinket bonyolító uniós szabályozás, az ún. második pénzforgalmi irányelv (PSD2). A bankolás új korszakát jelentő változás nevével már bizonyára sokan találkoztak, azt azonban, hogy mit is takar, és mivel jár a hétköznapokban, kevesen tudják pontosan. Az MNB döntése alapján az új szabályozás néhány elemének bevezetését egy évvel elhalasztották, így azokra a bankoknak több ideje van felkészülni. Mivel a szabályok többsége életbe lépett, érdemes áttekinteni, hogy mi az, amit ügyfélként a PSD2-ről tudni érdemes.

Szeptembertől változik a bankolás, erre az 5 dologra figyeljen Alapjaiban változik meg az internetes vásárlás, és jelentősen módosulhat az internetbanki belépés folyamata 2019. szeptember 14. után.

Mi az a PSD2?

A PSD2 egy közös, uniós szabályozás, az Európai Parlament és Tanács belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról szóló irányelve. A fő cél az elfogadásával az volt, hogy az uniós állampolgárok még inkább biztonságban tudhassák pénzüket, pénzügyeiket. Ráadásul az Európai Unió azt is szerette volna, hogy a lakossági pénzforgalom egységes szabályozás alá kerüljön, tehát bármely uniós tagországban szeretnénk is fizetni, azonos szabályok vonatkozzanak ránk.

A PSD2 hatásköre azonban nem merül ki a határokon átnyúló tranzakciók szabályozásában. Az egyik legfontosabb és legérdekesebb következménye, hogy teret enged a fintech világ forradalmának, hiszen szigorú követelmények mellett ugyan, de hozzáférést biztosít a fintech cégeknek a banki ügyféladatok bizonyos köréhez, továbbá rajtuk keresztül a banki rendszerektől független felületeken nyílik meg a fizetési műveletek kezdeményezésének lehetősége. Így ezek az innovatív megoldásokat kínáló IT-cégek a fogyasztók számára jobb, olcsóbb, többféle pénzügyi szolgáltatást nyújthatnak majd a tervek szerint.

Miért jó ez nekünk?

A PSD2 az ügyfelek érdekeit szolgálja. Előírja egy minden résztvevő által értelmezhető „közös szótár” (API) használatát, aminek segítségével a bankok könnyedén tudnak kommunikálni egymással és a harmadik szereplőkkel. Ennek következtében bővül a választék és olcsóbban tudjuk majd elintézni pénzügyeinket, sőt, várhatóan új szolgáltatásokat is igénybe vehetünk. De az is lehetővé válik, hogy a család összes bankszámláját egyetlen appon keresztül kezeljük függetlenül attól, hogy mely pénzintézeteknél vezetjük azokat. Mindez persze csak a jéghegy csúcsa, az új lehetőségek minden bizonnyal teljesen új digitális platformokat, fintech megoldásokat fognak szülni a PSD2 bevezetése után.

Hogyan változik meg a bankolás a gyakorlatban?

„Összességében még biztonságosabbá válik a fizetés. Noha időben és pénzintézetenként nem egyszerre, de fokozatosan bevezetésre kerülnek az újítások. Az ügyfelek folyamatosan találkoznak majd ezekkel. Ilyen az úgynevezett erős ügyfél-hitelesítés is, például a Sberbank Online Banking felületén minden bejelentkezéskor kötelező megadni egy SMS-ben kapott kódot is a jelszó mellett. Újabb biztonsági elemekkel bővül a bankkártyás online vásárlás folyamata is. Amennyiben az elfogadó hely képes az erős ügyfél-hitelesítés kezelésére, az új folyamatban meg kell adnunk majd a 6 számjegyű online fizetési jelszavunkat és az SMS-ben kapott kódot is.” – mondta el a Sberbank IT Területének vezetője.

Biszak Gábor hozzátette, néhány pénzintézet esetében a kártyás fizetéseknél eztán minden ötödik 5000 forint alatti vásárlásnál is használni kell majd a PIN-kódot, vagy amikor az egymást követő érintéses fizetések összértéke meghaladja a 150 eurót. A változások kapcsán a banki szakértő mindenekelőtt mindenkit arra buzdít, ellenőrizze, hogy a bankjának jól adta-e meg a telefonszámát!