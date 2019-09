Ezek a játékok fogytak a legjobban PlayStation 4-en

Ütős előzetest és megjelenési dátumot kapott a The Last of Us második része

Tegnap remek estéje volt a PlayStation-rajongóknak, hiszen a Sony nemcsak bejelentette, hogy mikor kerül a boltokba a régóta várt The Last of Us Part II, de még az is kiderült, hogy a legendás első rész, a The Last of Us lesz a PlayStation Plus előfizetéses szolgáltatás egyik októberi ingyen játéka.

A jó hírek megihlették Mat Piscatellát is, aki elemzőként dolgozik a The NPD Groupnál, a videojátékok a szakterülete, így ki is tett a Twitterre két érdekes listát, amin az látszik, hogy melyek voltak azok a játékok, amik a legtöbb példányban keltek el a PlayStation 4-en az elmúlt hat évben.

To celebrate the latest #StateofPlay here are the PlayStation 4’s top 10 best-selling games, both all games and exclusives only. Source: The NPD Group pic.twitter.com/PFRxm3ZNWw — Mat Piscatella (@MatPiscatella) September 24, 2019

Az első lista minden játékra vonatkozik, ami annyit tesz, hogy az összes kiadó összes olyan címe mérkőzött az első tíz helyért, ami megjelent PlayStation 4-re, és itt nem is találunk hatalmas meglepetéseket, hiszen a fontos pozíciókat olyan jól bejáratott sorozatok egyes tagjai uralják, mint a Grand Theft Auto, a Red Dead Redemption vagy éppen az évente új részekkel jelentkező Call of Duty-sorozat egyes tagjai, bár az elég érdekes, hogy egy FIFA sem került be ebbe a felsorolásba:

Ennél jóval érdekesebb a második lista, ami a PlayStation 4-exkluzív játékokra vonatkozik, azaz olyan programokat tartalmaz, amik csak a Sony konzolján voltak elérhetők. Ebben a kategóriában a Marvel’s Spider-Man vezet, ami azért nagy szó, mert ez egy teljesen új IP, azaz nem egy korábban bejáratott sorozat új része, mint például a második helyen álló, 2018-as God of War. Hasonlóan kellemes meglepetés a Horizon Zero Dawn, ami szintén egy teljesen új játék, előzmények nélkül, és éppen ezért kiváló teljesítmény, hogy a holland Guerrilla Games alkotása képes volt lekörözni az Uncharted 4-et, hiszen évekig ez volt az a sorozat, ami igazi húzócímnek számított a PlayStation konzolok esetében.