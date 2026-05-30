Átvilágítaná az elmúlt 16 év színházi döntéseit a Magyar Színházi Társaság

2026. 05. 30. 13:03
Álláspontjuk szerint a közpénzből működő kulturális intézmények esetében az etikus működésnek minőségi feltételnek kell lennie.

Az MTI beszámolója szerint szükségesnek tartja az elmúlt 16 év színházi döntéseinek szakmai átvilágítását, valamint országos előadóművészeti etikai kódex létrehozását is szorgalmazza a Magyar Színházi Társaság (MSZT) a korszerű, európai szintű etikai és működési környezet kialakítása érdekében. Az ezzel kapcsolatos szakmai egyeztetéseket júniusban folytatják.

Elengedhetetlen a múlt feltárása

A szervezet MTI-hez eljuttatott közleményében az elnöküket, Bodor Johannát idézik, aki szerint vizsgálni kell a kinevezési gyakorlatokat, a finanszírozási döntéseket, az intézményi átalakításokat, a tulajdonosi és fenntartói változásokat, valamint azokat a folyamatokat is, amelyek során kulturális intézmények, állami vagyon vagy szakmai jogosítványok kerültek át egyik szereplőtől a másikhoz.

Az MSZT elnöke kiemelte: szerinte egy új kulturális rendszer elindításához a múlt feltárása elengedhetetlen.

A magyar színházi élet jövője csak szakmai alapon, átlátható működéssel, kölcsönös tisztelettel és valódi párbeszéddel építhető: nincs két magyar színházi szakma

– fogalmazott Bodor.

Hozzátette, az előadóművészet jövője kapcsán nemcsak a finanszírozási, intézményi vagy művészeti szempontokat, hanem az intézményi kultúra kérdését is figyelembe kell venni. Ebbe pedig beletartozik az élhető munkakörnyezet biztosítása, a hatalmi helyzetek megfelelő kezelése, a munkatársak védelme és a művészi szabadság összeegyeztetése az emberi méltóság tiszteletével.

Az egyeztetéseket a társszervezetek, többek között a Színházi Dolgozók Szakszervezete (SzíDoSz), a MASZK Országos Színészegyesülete és a Független Előadó-művészeti Szövetség (FESZ) bevonásával szeretnék lebonyolítani.

Az etikus működés minőségi feltétel

A jövő finanszírozási rendszerében az is számítson, hogy egy intézmény hogyan bánik a benne dolgozó emberekkel, van-e átlátható vezetői felelősség, működik-e belső jelzőrendszer, biztosított-e a szakmai szabadság és a biztonságos, egészséges munkakörnyezet

– mondta az MSZT elnöke, aki szerint azt is meg kell vizsgálni, hogyan lehet megelőzni a munkahelyi visszaéléseket és a hatalmi pozíciókból fakadó kiszolgáltatottságot.

Bodor Johanna azt is kihangsúlyozta: a közpénzből működő kulturális intézmények esetében az etikus működés minőségi feltétel.

A közlemény szerint az MSZT keretein belül jelenleg tizenhat szakmai munkacsoport dolgozik, amelyek az előadó-művészeti szféra szinte teljes működését lefedik az új előadó-művészeti szabályozástól kezdve a finanszírozási és támogatási rendszeren és az intézményvezetői pályázatokon át egészen az EU-s fejlesztési lehetőségekig.

Azt is kiemelten fontosnak tartják, hogy a finanszírozás rendszere kiszámítható, szakmai alapú és európai normákhoz igazodó legyen.

A kulturális közpénz közpénzjellegét helyre kell állítani, a támogatási rendszernek a szakmai teljesítményt, a közösségi értéket és a társadalmi hasznosságot kell előtérbe helyeznie

– áll a közleményben.

