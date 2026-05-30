Átvilágítaná az elmúlt 16 év színházi döntéseit a Magyar Színházi Társaság

Az MTI beszámolója szerint szükségesnek tartja az elmúlt 16 év színházi döntéseinek szakmai átvilágítását, valamint országos előadóművészeti etikai kódex létrehozását is szorgalmazza a Magyar Színházi Társaság (MSZT) a korszerű, európai szintű etikai és működési környezet kialakítása érdekében. Az ezzel kapcsolatos szakmai egyeztetéseket júniusban folytatják.

Elengedhetetlen a múlt feltárása

A szervezet MTI-hez eljuttatott közleményében az elnöküket, Bodor Johannát idézik, aki szerint vizsgálni kell a kinevezési gyakorlatokat, a finanszírozási döntéseket, az intézményi átalakításokat, a tulajdonosi és fenntartói változásokat, valamint azokat a folyamatokat is, amelyek során kulturális intézmények, állami vagyon vagy szakmai jogosítványok kerültek át egyik szereplőtől a másikhoz.

Az MSZT elnöke kiemelte: szerinte egy új kulturális rendszer elindításához a múlt feltárása elengedhetetlen.

A magyar színházi élet jövője csak szakmai alapon, átlátható működéssel, kölcsönös tisztelettel és valódi párbeszéddel építhető: nincs két magyar színházi szakma

– fogalmazott Bodor.

Hozzátette, az előadóművészet jövője kapcsán nemcsak a finanszírozási, intézményi vagy művészeti szempontokat, hanem az intézményi kultúra kérdését is figyelembe kell venni. Ebbe pedig beletartozik az élhető munkakörnyezet biztosítása, a hatalmi helyzetek megfelelő kezelése, a munkatársak védelme és a művészi szabadság összeegyeztetése az emberi méltóság tiszteletével.

Az egyeztetéseket a társszervezetek, többek között a Színházi Dolgozók Szakszervezete (SzíDoSz), a MASZK Országos Színészegyesülete és a Független Előadó-művészeti Szövetség (FESZ) bevonásával szeretnék lebonyolítani.

Az etikus működés minőségi feltétel

A jövő finanszírozási rendszerében az is számítson, hogy egy intézmény hogyan bánik a benne dolgozó emberekkel, van-e átlátható vezetői felelősség, működik-e belső jelzőrendszer, biztosított-e a szakmai szabadság és a biztonságos, egészséges munkakörnyezet

– mondta az MSZT elnöke, aki szerint azt is meg kell vizsgálni, hogyan lehet megelőzni a munkahelyi visszaéléseket és a hatalmi pozíciókból fakadó kiszolgáltatottságot.

Bodor Johanna azt is kihangsúlyozta: a közpénzből működő kulturális intézmények esetében az etikus működés minőségi feltétel.

A közlemény szerint az MSZT keretein belül jelenleg tizenhat szakmai munkacsoport dolgozik, amelyek az előadó-művészeti szféra szinte teljes működését lefedik az új előadó-művészeti szabályozástól kezdve a finanszírozási és támogatási rendszeren és az intézményvezetői pályázatokon át egészen az EU-s fejlesztési lehetőségekig.

Azt is kiemelten fontosnak tartják, hogy a finanszírozás rendszere kiszámítható, szakmai alapú és európai normákhoz igazodó legyen.

A kulturális közpénz közpénzjellegét helyre kell állítani, a támogatási rendszernek a szakmai teljesítményt, a közösségi értéket és a társadalmi hasznosságot kell előtérbe helyeznie

– áll a közleményben.