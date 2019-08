Magyar közösségi kezdeményezéseket segít a Samsung

Dél-Koreából érkező önkéntesek egy hetet töltenek Budapesten, a legújabb technológiákkal segítve magyar szervezeteknek innovatív megoldások létrehozásában. A Samsung munkavállalói minden évben ellátogatnak egy-egy leányvállalat országába, hogy helyi projektek támogatásával megerősítsék a vállalat társadalmi szerepvállalását. Idén hazánkba érkezett a 31 szakértőből álló csoport.

A Samsung OneWeek lehetővé teszi a dél-koreai vállalat munkavállalóknak, hogy hozzájáruljanak a társadalmi kihívások elleni harchoz egy olyan programon keresztül, amely 2010 óta támogat rászoruló közösségeket és helyi szervezeteket. A kezdeményezés az elmúlt években már több mint 50 alkalommal kelt útra, 1500-nál is több önkéntessel.

A 2019-es program részeként a csapat járt már Kambodzsában, Kazahsztánban és Indonéziában is, ahol nőknek szóló edukációs- és képzési programokat fejlesztettek és helyi problémákra kerestek innovatív megoldásokat. A magyarországi projekteken a Samsung az Egyesek Ifjúsági Egyesülettel működik együtt, akik a résztvevőkkel való kapcsolattartásban és a műhelymunka koordinálásában segítenek.

A projekt célja, hogy a civil szervezetek az önkéntesekkel együttműködve elsajátítsák a jó gyakorlatokat és létrehozzanak egy új, egyedi megoldást az általuk megfogalmazott problémára. Az egyhetes, intenzív műhelymunka során a program résztvevői megismerik a vállalkozói látásmódot, a Samsung szakértői által vezetett előadásokon és csoportos foglalkozásokon vitatják meg a lehetséges fejlesztési irányokat. A Samsung önkéntesei között marketing- és sales szakemberek, formatervezők és kutatás-fejlesztéssel foglalkozó kollégák is segítik a munkát. A hét végére a partnerek az innovatív technológiák használatával kész tervet alakíthatnak ki, amellyel tovább fejleszthetik a szervezetük működését.

Magyarországon az ifjúsági csoportok által kezdeményezett helyi szintű társadalmi projektek kerültek előtérbe. A OneWeek célja, hogy fiatalokat ösztönözzön a saját ötleteik megvalósítására, és olyan inspiráló környezetet hozzon létre, amelynek köszönhetően javíthatják a közösségük élet- és munkakörülményeit. Budapesten három lengyel startup és öt magyar ifjúsági szervezet projektötletein dolgoznak együtt a program önkéntesei a résztvevőkkel. Saját ötlettel csatlakozott a programhoz többek között az Amigos a gyerekekért, a Szurdokpüspöki Ifjúsági Egyesület, Liget Műhely – Szitakötő Oktatási Program és a Nem Adom Fel Alapítvány is. Az egyhetes együttműködés során olyan megoldásokat keresnek, amelyekkel hatékonyabbá tehetik a tevékenységüket és segíthetik a fiatalok boldogulását.

A Samsung elkötelezett, hogy a jövőbemutató technológiákkal ne csupán az egyéni felhasználók életére, de a társadalomra is pozitív hatással legyen.

„A cég 2010-ben indította útjára a OneWeek programot, azzal a céllal, hogy helyi közösségeknek közvetlen segítséget nyújtson – mondta el Samu Zsófia, Samsung Electronics Magyar Zrt. kommunikációs vezetője. – „Nagyon örülünk, hogy idén Magyarországra látogatnak a program önkéntesei, és olyan, lelkes fiatalokból álló szervezeteknek mutatnak jó gyakorlatokat, amelyek a közösségért dolgoznak, és szeretnének pozitív változást elérni környezetükben.”

„A program nem pusztán a fiatal vállalkozók, de a helyi közösségek számára is kivételes lehetőség. A szakértelem, amit az önkéntesek nyújtanak a szervezetek számára nem csak a vállalkozások továbbfejlesztésében, de a változásra kész közösségek életében is jelentős szerepet játszik – tette hozzá Mahner Tamás, az Egyesek koordinátora. – Örömmel tölt el, hogy részesei lehetünk a kezdeményezésnek, és reméljük, hogy továbbra is együttműködünk majd a résztvevőkkel céljaik megvalósításában.”