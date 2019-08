A Samsung jövőre tervezi az első 108 megapixeles telefonját

A Samsung még májusban mutatta be a 64 megapixeles ISOCELL Bright GW1 szenzoráról, amit mobilok kameráiba szánnak, de a dél-koreai gyártó nem állt meg itt, hiszen a héten arról számolhattunk be, hogy a Xiaomi boszorkánykonyhájában már készül az első olyan okostelefon, amiben egy 108 megapixeles Sasmung ISOCELL egység kap majd helyet. A kínaiak mögött persze a Samsung sem akar lemaradni, hiszen egy napokban kiszivárgott lista szerint a jövőre érkező, középkategóriás Galaxy A-sorozat okostelefonjai között már lesznek olyan modellek, amik megkapják a 64 és 108 megapixeles szenzorokat.

Here are some key camera specs of Samsung Galaxy A series of 2020. pic.twitter.com/c7YifHcNUX

— Sudhanshu Ambhore (@Sudhanshu1414) August 15, 2019