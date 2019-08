A Huawei Mate 30 Pro is egészen egyedi kamerarendszerrel érkezhet

A Huawei idén már nagyot villantott a tavasszal bemutatott P30 Pro okostelefonnal, ami egészen új szintre emelte a mobilos fotózást, ugyanakkor a kínai cégnek idén még van egy nagy dobása, hiszen már javában készülnek a Mate 30 termékcsalád bevezetésére. Azt ugyan jelen pillanatban még nem tudni, hogy a készülékre milyen hatással lesz az USA és Kína között zajló kereskedelmi háború, hiszen a korábbi ígéretek ellenére még semmilyen konkrét megállapodás nem született azt illetően, hogy a jövőben érkező Huawei telefonok használhatják-e az Android operációs rendszer nélkülözhetetlen licenceit.

A gyártót ez mindenesetre nem fogja megakadályozni abban, hogy – bizonyos országokban – piacra dobja a Mate 30 készülékeket, amik közül a legújabb pletykák szerint a Mate 30 Pro egészen különleges kamerarendszerrel kerülhet forgalomba. Amennyiben lehet hinni a szivárogtatóknak, a készülék 40 + 40 + 8 megapixeles hátlapi szenzorokkal lesz felszerelve – természetesen a Leica jóvoltából. A fő egység ugyan már tavalyi Mate 20 Próban is 40 megapixeles volt, de ezúttal f/1.6 vagy f/1.4 között lesz variálható a rekeszérték, és a P30 mobiloknál bevezetett RYYB pixelkiosztással készülnek majd a képek.

Ami viszont ennél jóval érdekesebb, hogy a hírek szerint az ultraszéles látószögű kamera is 40 megapixeles lesz, ami komoly minőségjavulást eredményezhet a széles látószögű (a pletykák szerint 120 fokos) képek készítésekor. A harmadik, telefotós szenzor egy 8 megapixeles egység lehet, ötszörös optikai zoommal, és nincs kizárva, hogy mindemellé még egy ToF kamerát is biztosít a gyártó.

I told you a few rumors about Mate 30 pro camera, IMO this is more possible.

40MP 1/1.5″ sensor with f/1.6 – f/1.4 aparture, RYYB pixel layout and Cine lens features when taking video.

40MP 1/1.7″ 120° ultrawide lens with cine lens features.

8MP tele 5X zoom#HuaweiMate30Pro pic.twitter.com/ac3ODQnqVV

