A Google Térkép azt is megmondja, mennyire vannak tele a buszok

Ugyan a Google Maps a héten több száz autóst szívatott meg egyszerre, most egy hasznos funkcióval javítaná a tömegközlekedési élményt. A Google csütörtökön jelentette be, hogy a mobilapp új frissítésével érkező fejlesztésnek köszönhetően a felhasználók már az egyes buszok, vonatok és metrók zsúfoltságáról is tájékozódhatnak.

Az app emellett jelezni fogja a késéseket is azokban a városokban, ahol még nincs integrálva ilyesféle funkció (nálunk a BKK Futár gondoskodik erről). Az újítás egyelőre 200 nagyvárosban működik világszerte, de idővel tovább bővül a sor.

A keresőcég elmondása szerint a funkción már hónapok óta dolgoznak, tavaly októberben kezdték el arra kérni a felhasználókat, hogy szolgáltassanak adatokat bizonyos járatok telítettségével kapcsolatban a különböző időszakokban. Ez alapján fejlesztettek egy predikciós modellt, ami előrejelzi, hogy adott időszakban és szakaszon hány ember ülhet a járműn, így még az utazás kezdete előtt átgondolhatja a felhasználó, hogy tényleg szeretne-e mondjuk 40 fokban egy ülőhely nélküli járaton szenvedni.

